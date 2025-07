Offerta di Lavoro: Chef de Partie – Hotel Tribune by Hyatt, Roma

AG HOTELS, per il suo prestigioso Hotel Tribune collezione JdV by Hyatt a Roma, è alla ricerca di un/a Chef de Partie a tempo pieno per rafforzare la propria brigata di cucina.

Descrizione del Ruolo:

Il candidato selezionato avrà la responsabilità della gestione autonoma di una sezione della cucina, assicurando standard elevati di qualità e presentazione dei piatti, oltre a coordinare e supportare il team in tutte le fasi di preparazione e servizio.

Requisiti Principali:

Esperienza pregressa in un ruolo simile, preferibilmente in contesti di alta ristorazione.

Ottime capacità culinarie e conoscenza delle tecniche di cucina professionale.

Capacità di lavorare in team e sotto pressione.

Flessibilità e disponibilità a lavorare su turni.

Se desideri far parte di una squadra dinamica e contribuire al successo di una struttura di prestigio, candidati subito! Invia il tuo CV e una lettera di presentazione all’indirizzo email indicato. Non perdere l’opportunità di crescere professionalmente in un ambiente stimolante!