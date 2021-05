Per anni ha bazzicato gli studi de La Prova del Cuoco in qualità di chef, sia alla corte di Antonella Clerici sia a quella di Elisa Isoardi. Ora – a distanza di tempo dalla sua ultima apparizione televisiva – ha scritto un lungo post su Instagram facendo coming out come donna transessuale. Il suo nome ora è Chloe Facchini.

Un coming out inatteso, visto che mai chef Facchini aveva parlato della sua vita privata quando presenziava negli studi dell’ormai compianta La Prova del Cuoco.

“Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi così cambiata. Capelli biondi, faccia più tonda. Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina. Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l’ennesimo ed ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alla prova del cuoco. Alcuni di voi non approveranno la mia scelta, ma sono convinta che chi mi ha apprezzato come Riccardo continuerà a farlo con altrettanto amore anche in questo momento. Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender e fiera di avere accanto a me un uomo con la ‘U’ maiuscola che mi ha supportato e sopportato in questi anni, insieme a tutta la sua famiglia, agli amici cari e colleghi di lavoro”.

Un bellissimo messaggio!

