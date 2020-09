Garantire l’artigianalità della ristorazione rispondendo alle richieste di mercato. Senza mai dimenticare ricerca, innovazione e sperimentazione. E la propria identità, radicata nella tradizione romana. Sono queste le basi di ‘Openissimo’, nuova avventura di Antonello Colonna, chef ed imprenditore capitolino che, il prossimo 15 ottobre, inaugura questo nuovo spazio a Como. Dopo il ristorante di Labico, piccola località in provincia di Roma, l’Open Colonna all’interno del Palazzo delle Esposizioni, il Resort di Vallefredda, il bistrot alla stazione Termini e l’Open di via Broletto a Milano, Colonna arriva nel centro storico di Como, in una ex fabbrica di 700mq, per dar vita ad una realtà innovativa della ristorazione. Un’esaltazione del brand Open Colonna.

