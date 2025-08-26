Chef Aiman: l’intelligenza artificiale che cucina a Dubai

L’azienda tecnologica Umai, con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha presentato Chef Aiman, il primo chef AI completamente integrato. Questa innovazione è in grado di creare menù, ricette, consigliare ingredienti e gestire le operazioni in cucina.

Chef Aiman debutterà con l’apertura di WooHoo, un ristorante a Dubai gestito da Gastronaut Hospitality e in collaborazione con il rinomato chef internazionale Reif Othman, noto per le sue esperienze precedenti in Zuma e attualmente alla guida di Reif Japanese Kushiyaki. Il ristorante offrirà un mix di precisione dei dati e creatività gastronomica.

A differenza di altri sistemi AI che operano solo in ambito interno o nel servizio clienti, Chef Aiman è concepito per interagire in modo creativo e proattivo. Le sue raccomandazioni si adattano alla stagione, al contesto culturale e persino all’umore dei clienti. Durante una presentazione, Chef Aiman ha affermato: “Non cucino con l’ego o con le emozioni, ma con i dati”.

Questo progetto rappresenta la prima volta che un’IA partecipa attivamente allo sviluppo e all’esecuzione di un’esperienza culinaria di alta qualità insieme a uno chef stellato. Chef Aiman è stato programmato secondo principi etici e dispone di un’interfaccia gastronomica personalizzata.

Il sistema offre feedback in tempo reale per garantire sicurezza, qualità e trasparenza. Ogni decisione è registrata e perfezionata per garantire innovazione basata sulla fiducia.

L’iniziativa si allinea con la strategia del dipartimento dell’Economia e del Turismo di Dubai, che mira a rendere la città un centro globale per innovazione, turismo e affari, e fa parte dell’Agenda economica di Dubai D33, che punta a raddoppiare l’economia dell’emirato.