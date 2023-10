Cheesecake alla zucca (senza cottura e facile) per Halloween e non solo!

La Cheesecake alla zucca è un dolce strepitoso! La versione autunnale della classica Cheesecake, quindi facile e senza cottura! Semplicemente base di biscotti, uno strato alto di crema al formaggio fresco arricchita da polpa di zucca frullata e un pizzico di cannella in polvere che regalano profumo intenso , un gusto delizioso e aromatico! oltre che un bellissimo colore arancio. Insomma, creamy, delicata, buona da chiudere gli occhi all’assaggio!

Per la realizzazione vi consiglio zucca delica o mantovana, sono le meno acquose e più saporite Una volta ottenuta la polpa di zucca fredda, che io vi suggerisco di ricavare dalla Zucca al forno naturalmente da cuocere senza aromi e senza sale; il gioco è fatto! Basta mescolare tutti gli ingredienti insieme e assemblare la Cheesecake alla zucca in una teglia apribile, in modo che poi sia semplice sformarla. Importantissimo è il riposo in frigo , per far in modo che possiate tagliare la fetta agevolmente.



Per decorazione cheesecake zucca, ho scelto semplici ciuffi di panna aromatizzati alla cannella , la stessa della Pumpkin pie che avete fatto e rifatto con successo; che volendo, potete sostituire con qualcosa di più mostruoso, ad esempio realizzare una ragnatela di cioccolato seguendo il tutorial che trovate nella golosissima Torta di Halloween!



Ottima alternativa alla classica Torta di zucca soffice per Halloween e non solo! Infatti, la Cheesecake di zucca , non solamente si presta benissimo per Buffet del 31 ottobre, da proporre insieme a Mele caramellate, il delizioso Pan dei morti e gli scioglievoli Biscotti alla zucca. E’ talmente bella e coreografica che è perfetta anche come dessert post pranzo o cena per le domeniche d’autunno! provatela e mi ringrazierete!

Ricetta Cheesecake alla zucca

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 15 minuti (+ tempi di raffreddamento in frigo) 0 cottura 15 minuti







Ingredienti



Quantità uno stampo da 20 – 22 cm – 6 persone



Per la base di biscotti: 200 gr di biscotti secchi (digestive, oro saiwa, mix di dispensa)

100 gr di burro

1 cucchiaio di miele Per la farcia al formaggio: 250 gr di philadephia

250 gr di polpa di zucca cotta ,preferibilmente delica, (che equivalgono a circa 500 gr di cruda da cuocere come la Zucca al forno senza condimento)

200 gr di panna da montare

circa 6 cucchiai di zucchero a velo

12 gr di gelatina in fogli

1/2 cucchiaino di cannella

vaniglia (1 bustina oppure semi di 1 bacca oppure estratto)

panna montata + spolverata di cannella per decorare







Procedimento