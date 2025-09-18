Cheese 2025: il red carpet dei gastronomi del futuro

A Cheese 2025 si celebra il talento e la creatività degli ex studenti dell’Università di Scienze Gastronomiche (Unisg). Questi nuovi protagonisti del mondo del cibo hanno reinventato il modo di pensare e gustare i prodotti gastronomici, non limitandosi a trovare semplicemente un lavoro. Tra di loro, Pasquale Polito e Davide Sarti di Forno Brisa a Bologna, noti per il loro impero del pane, che include tre punti vendita e un’azienda agricola.

Edoardo Maugeri ha creato Choru­ba a Milano, rivoluzionando il cioccolato con un prodotto a base di carrube. Nicola Del Vecchio e Michela Bunino, provenienti dal Molise e autori di Alba Cam­polieto, gestiscono un’azienda agricola multifunzionale, promuovendo biodiversità con galline, ulivi e orti.

Erika Coletto coltiva erbe officinali ai piedi delle Alpi torinesi, realizzando infusi dal sapore unico. Francesco Anastasi e Gabriela Montañez, con il loro caffè colombiano, sono alchimisti della caffeina. Tine Devriese ha aperto una pasticceria a Milano che racconta storie attraverso ogni biscotto.

Manlio Larotonda collabora con coltivatori di cacao in Colombia per il suo Cacao Disidente, mentre Silvia Cancellieri e Renato Nassini impastano pane e pizze con farine bio. Francesca Piaser ha creato Brodo di Giuggiole, un mix di pasticceria e panetteria.

Tra gli altri talenti, Mariasole Cuomo produce fermentati di alta qualità, e Giovanni Marabese introduce un forno georgiano con prodotti internazionali. Paolo Tucci porta il Wagyu in Europa, e molti altri come Gianmaria Fasce e Giorgia Chiodi Latini continuano a sorprendere con innovative interpretazioni della tradizione gastronomica italiana. A Cheese 2025, il food diventa un autentico inno alla creatività e alla passione.