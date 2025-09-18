21.3 C
Roma
giovedì – 18 Settembre 2025
Gossip

Cheese 2025: il red carpet dei gastronomi del futuro

Da StraNotizie
Cheese 2025: il red carpet dei gastronomi del futuro

A Cheese 2025 si celebra il talento e la creatività degli ex studenti dell’Università di Scienze Gastronomiche (Unisg). Questi nuovi protagonisti del mondo del cibo hanno reinventato il modo di pensare e gustare i prodotti gastronomici, non limitandosi a trovare semplicemente un lavoro. Tra di loro, Pasquale Polito e Davide Sarti di Forno Brisa a Bologna, noti per il loro impero del pane, che include tre punti vendita e un’azienda agricola.

Edoardo Maugeri ha creato Choru­ba a Milano, rivoluzionando il cioccolato con un prodotto a base di carrube. Nicola Del Vecchio e Michela Bunino, provenienti dal Molise e autori di Alba Cam­polieto, gestiscono un’azienda agricola multifunzionale, promuovendo biodiversità con galline, ulivi e orti.

Erika Coletto coltiva erbe officinali ai piedi delle Alpi torinesi, realizzando infusi dal sapore unico. Francesco Anastasi e Gabriela Montañez, con il loro caffè colombiano, sono alchimisti della caffeina. Tine Devriese ha aperto una pasticceria a Milano che racconta storie attraverso ogni biscotto.

Manlio Larotonda collabora con coltivatori di cacao in Colombia per il suo Cacao Disidente, mentre Silvia Cancellieri e Renato Nassini impastano pane e pizze con farine bio. Francesca Piaser ha creato Brodo di Giuggiole, un mix di pasticceria e panetteria.

Tra gli altri talenti, Mariasole Cuomo produce fermentati di alta qualità, e Giovanni Marabese introduce un forno georgiano con prodotti internazionali. Paolo Tucci porta il Wagyu in Europa, e molti altri come Gianmaria Fasce e Giorgia Chiodi Latini continuano a sorprendere con innovative interpretazioni della tradizione gastronomica italiana. A Cheese 2025, il food diventa un autentico inno alla creatività e alla passione.

Articolo precedente
Tensioni in Venezuela: Dalla Resistenza al Mondo Multipolare
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.