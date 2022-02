Cheeky è un dolcissimo cagnolone di 14 anni, che recentemente è diventato una star del web, grazie alle immagini diffuse dalla sua mamma umana. Quest’ultima l’ha sorpreso sulla veranda della loro abitazione, mentre coccolava un povero gatto randagio.

È rimasta molto colpita dalla scena, perché aveva più volte provato ad aiutare quell’animale, ma era molto diffidente.

Il suo fedele cane l’aiuta spesso nei suoi salvataggi. La donna ha sempre aiutato gli animali bisognosi e si è occupata di trovare loro una famiglia.

Circa un mese fa, un gatto randagio ha iniziato a visitare la veranda della famiglia e così la donna ha iniziato a lasciargli un po’ di cibo, ma non è mai riuscita ad avvicinarlo.

Col passare del tempo, il gatto randagio è diventato più audace ed ha deciso di vivere nel giardino della casa. Il marito della donna ha raccontato:

Ha scavalcato la recinzione nel nostro cortile. Mia moglie è andata a far uscire Cheeky, non sapendo che il gatto fosse lì, e il gatto si è spaventato e ha graffiato Cheeky sul naso. Entrambi gli animali sono rimasti scioccati da quello scontro. Ma sapevamo che quel gatto aveva bisogno di un posto sicuro, così gli abbiamo permesso di restare.

Un giorno, quando la donna è uscita in veranda per controllare Cheeky, si è resa conto che il cane stava giocando e coccolando quel gatto randagio!

I due animali erano rannicchiati insieme felici al sole. Oggi quell’animale “aggressivo” è diventato parte della famiglia e si chiama Sushi.

Ogni giorno lasciamo del cibo per Sushi e abbiamo anche posizionato un termoforo in una scatola nella veranda sul retro, dove dorme la notte. Cheeky è troppo grande per il termoforo, ma esce sempre e solo per sdraiarsi sulla cuccia del cane o nell’erba quando c’è il sole e il gatto ama strofinarsi su di lui.