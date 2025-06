Check-up Gratuito: Scopri il Tuo Potenziale di Longevità!

La Clinica Longevitas annuncia un’iniziativa innovativa per la salute dei cittadini. Il check-up gratuito “Longevity e Salute” è progettato per offrire un’analisi personalizzata e approfondita del benessere individuale.

Questo check-up include un’analisi dettagliata di 35 parametri fisiologici e 11 biomarcatori della longevità, permettendo di individuare precocemente fattori di rischio come infiammazione cronica e stress metabolico. La valutazione dell’età biologica e un’analisi posturale avanzata completano il pacchetto, insieme a una consulenza medica personalizzata per interpretare i risultati e sviluppare strategie mirate al miglioramento della salute. Grazie a tecnologie all’avanguardia e a un team esperto, la Clinica Longevitas offre una “mappa completa dello stato di salute” mirata a prevenire e ottimizzare il benessere. Per prenotare il check-up gratuito, è possibile contattare la clinica attraverso il numero telefonico 320 3791544 o via email a [email protected].

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.lagendanews.com