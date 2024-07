Chechu e Ignazio, la chimica e quel giocattolo fotografato per sbaglio: cronistoria di una passione

Chechu e Ignazio si amano e dopo sette anni di fidanzamento ieri sono convolati a nozze in quel di Prato.

Dai tempi dell’armadio al Grande Fratello Vip e quel piedino dieto la tenda del Confessionale, la passione fra i due non si è mai sopita. Anzi. Nel 2019 è stata pure alimentata tramite un giocattolo che i fan hanno scoperto per puro caso tramite una storia Instagram pubblicata da lui. Una storia ai tempi mai cancellata e addirittura rivendicata. “Quante coppie usano i giocattoli ma non lo dicono per pudore? Noi ci divertiamo, alimentiamo la fantasia, il desiderio e il piacere“, le parole di lei. “Non c’è niente di male […] non trovo nulla di anormale, noi ci amiamo e ci divertiamo e se è un problema, ci dispiace per gli altri“, le parole di lui. Insomma, sotto quell’aspetto i due sono super soddisfatti.

Chechu su Ignazio: “Lui ha tanto da offrire, sono stata chiara?”

A Novella 2000, tempo fa, Chechu Rodriguez elogiò così il talento di Ignazio Moser: “La bellezza e la virilità di Ignazio sono caratteristiche che non passano di certo inosservate. E poi senza peli sulla lingua posso dire che ha tanto, ma tanto da offrire. Sono stata chiara?”. Una frase che abbiamo avuto modo di costatare anche durante la partecipazione di lui a L’Isola dei Famosi.

Ma anche lei si darebbe da fare. A Le Iene Moser disse:

“Qual è il segreto per far durare così tanto una relazione? Decisamente fare tanto l’amore. Crediamo entrambi che per una coppia quell’aspetto sia una cosa fondamentale. Fin da subito, e parliamo dal Grande Fratello Vip, tra noi si è creata una grande intesa. La passione che i telespettatori hanno visto nel piccolo schermo non si è mai spenta tra noi. Probabilmente è stato il destino a farci incontrare e non possiamo che ritenerci fortunati per questo. Lei ha un carattere esplosivo, tanta ironia e gioia di vivere. Questi sono alcuni dei particolari che ogni giorno di più mi legano a lei. L’amore tra noi è nato sfiorandoci le mani e da lì siamo stati travolti dalla passione. Posso dire che con Cecilia sto molto bene, in tutti i sensi”.

Viva gli sposi.