Checco Zalone sarà ospite a Sanremo 2022: il cantautore, comico e regista pugliese si aggiunge al cast del nuovo Festival.

Manca poco ormai al Festival di Sanremo 2022. Dopo aver conosciuto canzoni e cantanti in gara, è tempo di pensare seriamente ai nuovi conduttori e ospiti. Tra questi, adesso abbiamo una certezza: ci sarà anche Checco Zalone. Un colpo da novanta per Amadeus, che è riuscito a chiudere una trattativa importante, portando finalmente sul palco dell’Ariston l’attore pugliese, che per molti anni è stato solo accostato alla kermesse, salvo poi mancare sempre l’appuntamento.

Checco Zalone ospite a Sanremo 2022

Sarà proprio Zalone, classe 1977, il primo grande ospite di questa edizione del Festival. Almeno stando agli annunci. Non sappiamo in quale serata si esibirà, per il momento, ma sappiamo che come sempre sarà in grado di portare un grande show, stavolta però su uno dei palchi più prestigiosi in Italia.

Checco Zalone

Campione al botteghino con tutti i suoi film, compreso Tolo Tolo, uscito nel 2020, Zalone è uno dei cabarettisti, attori e musicisti di maggior successo degli ultimi anni. Lo confermano i numeri delle cinque pellicole ideate fin qui, che hanno incassato oltre 220 milioni di euro.

Checco Zalone: l’annuncio di Amadeus per Sanremo

Il canante più divertente d’Italia aveva già sfiorato il Festival nel 2019. La sua presenza sembrava certa nell’ultimo anno di Claudio Baglioni, ma alla fine saltò per motivi mai spiegati. In questo caso, salvo clamorosi ribaltoni, non ci sarà invece nessun passo indietro. Lo ha confermato al Tg1 lo stesso Zalone, in una clip che lo ha visto protagonista proprio con il direttore artistico Amadeus. “Checco, ci vieni questa volta a Sanremo?“, gli chiede il presentatore, ricevendo questa come risposta dall’attore pugliese: “Ma tu hai finito di pagare il mutuo? Hai comprato una casa a tuo figlio? Perché dopo non lavorerai più, al massimo Telelombardia“.

Di seguito il post con la divertente gag dei due uomini di spettacolo: