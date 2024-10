Checco Zalone: Licenziamento dell’Ex Compagna Mariangela Eboli, Ecco il Perché

Checco Zalone, comico pugliese, ha recentemente licenziato la sua ex compagna, Mariangela Eboli, dopo la separazione avvenuta qualche mese fa. Mariangela ricopriva il ruolo di amministratrice unica della società Mlz, che organizza gli spettacoli del comico. Secondo quanto riportato da Open, Zalone ha preso questa decisione durante un’assemblea ordinaria, avvalendosi anche del supporto della madre, Antonietta Capobianco. Per la cessazione del rapporto lavorativo, Eboli riceverà un’indennità di 30 mila euro per il mancato preavviso.

La separazione professionale segna ufficialmente la chiusura della loro storia, avviata nel 2005. I due avevano due figlie, Greta e Gaia, e la loro relazione era iniziata con un incontro avvenuto in una pizzeria, dove Checco Zalone si era presentato a Mariangela per chiederle di cantare ai matrimoni. Tuttavia, la passione tra di loro non è durata e dopo diversi anni di legame, la decisione di separarsi è stata presa da entrambi.

Nell’assemblea della Mlz, Checco Zalone ha proposto la revoca della carica di amministratore unico per Mariangela, evidenziando la sua assenza nel verbale. Dopo la delibera, Zalone e la madre hanno votato favorevolmente, portando alla decisione unanime di interrompere il rapporto lavorativo con Eboli. Zalone ha giustificato la revoca riferendosi all’articolo 2383 del Codice civile, confermando che l’amministratore unico sarebbe stato revocato con effetto immediato.

Il legame tra Zalone ed Eboli si era consolidato anche nel lavoro, dato che Mariangela aveva fatto un cameo nel film “Che bella giornata”. Nonostante i loro successi comuni e la nascita delle figlie, la relazione sentimentale è sfociata in una separazione che pare definitiva, segnata dalle scelte professionali che hanno portato alla rottura anche nel lavoro. In questo modo, Checco Zalone e Mariangela Eboli si allontanano reciprocamente sia nella vita privata che in quella professionale, chiudendo un capitolo che sembrava promettente ma che, alla fine, ha preso una piega inaspettata.