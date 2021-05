Fa sempre così Checco Zalone, pare andare in letargo per mesi dopo le prestazioni straordinarie dei suoi film (l’ultimo Tolo Tolo risale all’era prepandemica, Capodanno del 2020), poi d’un tratto come un cecchino della risata eccolo assestare dal nulla il suo inesorabile colpo. Che non è mai casuale, anzi. È studiato, nei minimi particolari, sintonizzato sul presente, sui patemi che soavemente ribalta.

Senza lasciarsi sfuggire mai nulla nel suo silenzioso retiro barese, neanche una frase, tipo quella pronunciata da Helen Mirren nel febbraio dell’anno scorso, dopo aver ricevuto un Orso alla carriera alla Berlinale: “Vorrei lavorare in qualunque film ambientato in Puglia, adoro Checco Zalone”. Non è una dichiarazione d’amore da ignorare quella che viene da una regina del cinema, soprattutto se la sorte te l’ha portata a duecento chilometri da casa, innamorata persa del Salento dove (esattamente a Tiggiano) ha da qualche anno acquistato una masseria che la trasforma, a cadenza stagionale, da star internazionale in contadina appassionata.

Tutto si incastrava come un puzzle: l’idea bella e forte, il corteggiamento assolto, la Mirren con qualche giorno libero prima di volare negli Usa su un nuovo set, e così Checco ed Helen si sono ritrovati l’uno nelle braccia dell’altro nella Vacinada, video più che virale esploso alla vigilia di maggio, piovuto sul profilo dell’artista e disseminato dappertutto nel giro di poche ore. Helen Mirren si è preparata per lui: ha messo il fazzoletto in testa per l’occasione (anche Dior, peraltro proprio a Lecce, ne ha fatto un segno iconico delle proprie sfilate), indossando quel look da campagnola che ama tantissimo.

Per averne conferma, basta cercare in rete un video di qualche anno fa, Palloni e Meloni, in cui con suo marito, il regista Taylor Hackford, innamorato quanto lei di questo angolo di Sud, si prestano a interpretare due coltivatori di cocomeri per sostenere un’iniziativa locale. Ed è tra i suoi campi, quelli che da ambientalista convinta l’attrice inglese protegge non perdendone mai occasione, dagli appelli per difendere gli ulivi dalla Xylella agli inviti alla responsabilità contro chi abbandona i rifiuti lungo le strade, che la ritrova il secondo Oscar della sua vita – il primo conquistato con il film The Queen – Francisco Oscar Zalon.

Si è perso, com’è facile che accada, tra le rotatorie del Salento alla ricerca della Grotta Zinzulusa. Lei lo soccorre avendo dalla sua “l’anticuerpo Astrazenéca”: è una vaccinata, che esercita su di lui anche il “richiamo” della seconda dose. Scoppia il colpo di fulmine ai tempi del Covid, senza più barriere d’età, di preconcetti, amore transgenerazionale che va oltre protesi, cascami, ritocchi, ed esulta all’idea dell’immunità, che non è ancora di gregge, come lui stesso agognava l’anno scorso amoreggiando con un’attrice di casa nostra, Virginia Raffaele, ma che presto potrebbe esserlo facendoci vagheggiare tempi migliori, estivi, al ritmo sudamericano di una “vacinada”. Si ride con Zalon e con la vecha muchaha imunizada, capace di mirabile autorinonia, si ride e si aspira a quel vaccino che finisce per essere attrattivo almeno quanto una goccia di Chanel numero 5 addosso.