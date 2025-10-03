Checco Zalone e il Fenomeno del Cinema Italiano

Checco Zalone si posiziona immediatamente dopo “Avatar”, il film con il maggior incasso della storia, grazie a “Quo Vado?”, che occupa il secondo posto tra i film più visti in Italia. Questa classifica, però, è più complessa di quanto sembri. La posizione di “Quo Vado?” è aggiornata al 23 settembre 2025 e non considera l’inflazione o l’aumento dei prezzi dei biglietti, che influiscono significativamente sulle entrate.

Durante il periodo del successo di Zalone, Michele Anselmi ha evidenziato che in molte sale italiane, soprattutto nei multiplex, i biglietti costano fino a dieci euro. Ha sollevato dubbi sui prezzi alti, citando un caso specifico nel The Space del Porto Antico, dove il biglietto per “Quo Vado?” costava 9,80 euro. Due spettatrici, infastidite dai costi, hanno deciso di andare al cinema America, dove il biglietto costava solo sei euro.

In risposta a queste osservazioni, il magazine “Sorrisi e Canzoni”, in collaborazione con la Siae, ha pubblicato una classifica basata sul numero di biglietti venduti per ogni film italiano dal 1950 a oggi, considerando le presenze piuttosto che gli incassi, che potrebbero sembrare gonfiati a causa dell’inflazione. In questa nuova classifica, i due film di Zalone, “Sole a catinelle” e “Quo Vado?”, si trovano tra il quarantesimo e il cinquantesimo posto, mentre il primo posto spetta a “Guerra e Pace” del 1956.

Secondo Gabriele Niola, questa classifica riflette la cambiata centralità del consumo cinematografico negli ultimi decenni, mentre altri articoli hanno sottolineato l’importanza del rapporto con la Chiesa nel muovere il pubblico verso le sale cinematografiche.