Checco Zalone conquista il mondo: successo all’estero

Checco Zalone, figura di spicco del cinema italiano, attira sempre più l’attenzione del pubblico internazionale. Recentemente, un articolo di Cesare Gogira sul magazine di cinema Best Movie ha esaminato il suo innegabile successo in Italia e le reazioni all’estero.

In Italia, ogni film di Zalone si traduce in incassi straordinari, come evidenziato dai suoi titoli, da Cado dalle nubi a Tolo Tolo. Il suo stile combina comicità popolare e satira sociale, attirando milioni di spettatori. Con l’arrivo del nuovo film Buen Camino, atteso per il Natale 2025, si apre il dibattito su come il fenomeno Zalone sarà accolto al di fuori dei confini italiani.

Negli ultimi anni, il film Quo vado? ha raggiunto diversi mercati, incluso il Regno Unito, e ha suscitato opinioni contrastanti. Il Guardian ha dato solo due stelle, suggerendo che per apprezzare Zalone occorre essere già fan. Tuttavia, in Australia, le recensioni sono state più calorose, con The Blurb che lo ha definito un “vero crowd pleaser”.

Anche in altri mercati, come il Sud-est asiatico e la Spagna, le reazioni sono state miste. Mentre in Malesia Zalone è stato accolto favorevolmente, in Spagna la critica ha mostrato un atteggiamento più tiepido, come evidenziato da Cinemanía.

Il responso del pubblico sulle piattaforme di streaming riflette una certa ambivalenza: da un lato ci sono commenti positivi, dall’altro critiche sul forte legame culturale delle sue battute con l’Italia. Resta quindi da vedere se Buen Camino riuscirà a conquistare un pubblico internazionale, replicando il successo ottenuto in patria.