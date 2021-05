‘Io Sì’ ha fatto trionfare Laura Pausini ai Golden Globe e la canzone è stata anche candidata agli Oscar. Il brano che ha fatto da colonna sonora al film Netflix La Vita Davanti a Sé era anche in gara per i David di Donatello nella categoria ‘Miglior Canzone Originale’. Le cose però non sono andate come previsto. Eravamo quasi tutti certi che il pezzo di Laurona avrebbe vinto a mani basse e invece ad avere la meglio è stato Checco Zalone con Immigrato, tratto dal film Tolo Tolo. La cantante ha reagito con una grossa risata, quella che molti di noi si sono fatti alla proclamazione della vittoria di Checco Zalone.

I fan della Pausini non l’hanno presa bene e su Twitter si sono scatenati:

“Cara Laura. Il paese che tu ami tanto, che ringrazi sempre per primo quando vinci Grammy e Golden Globe non ti merita. Questo paese non ti meriterà mai”. “Solo in Italia, paese del trash, può vincere Checco Zalone collegato da casa in semipigiama e non Laura Pausini appena scesa da un volo proveniente da Hollywood. Sto un po’ piangendo un po’ ridendo”. “Vabbè Laura sarai stata pure robbata da Checco Zalone ma che te frega sei stata nominata agli Oscar, ai vinto il Golden Globe e ti sei fatta le foto con Viola Davis e Glenn Close, sei comunque tu la vincitrice”.

Vabbè dai lo scherzo è bello quando dura poco. Fuori gli inviati de Le Iene e date il David a Laura!

Laura Pausini, la reazione alla vittoria di Checco Zalone.

Un giorno potrò dire che “io c’ero” quando in Italia Laura Pausini con una canzone nominata agli Oscar e vincitrice del Golden globe viene sconfitta da una canzone di Zalone pic.twitter.com/JOJTNz48g5 — Elvis♓️ (@__elvis_) May 11, 2021

Io sono ancora ferma qua. Mi dispiace che Laura Pausini non abbia ricevuto il giusto riconoscimento per la sua arte e bravura. Dopo la vittoria del golden globe e la nomination agli oscar tra all’altro. #David2021 pic.twitter.com/OQpyzjZFLQ — Giulia☁️ (@giulispace) May 11, 2021