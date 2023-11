“Che t’o dico a fa’”, l’ultimo successo di Angelina Mango

Con oltre 9 milioni di stream, “Che t’o dico a fa’” della giovane Angelina Mango è stato certificato disco d’oro.

La promettente artista Angelina Mango, ex concorrente di Amici e figlia del mitico Pino Mango, ha conquistato il pubblico con il suo ultimo singolo, “Che t’o dico a fa’”. Questo brano – certificato disco d’oro – rispecchia appieno l’essenza e l’originalità di Angelina, in un tripudio di energia, colore e dinamismo.

Il nuovo singolo di Angelina Mango

Radicata alla sua terra amata, la cantante si mostra vitale e carica nel videoclip del suo ultimo singolo “Che t’o dico a fa’”. Un testo che abbraccia tutta la forza dialettale in un sound super energico, in grado di far alzare in piedi tutti coloro che sono in ascolto.

Quello di Angelina Mango è più di un semplice successo musicale, è un canto alla verità, alla libertà e all’entusiasmo di vivere. La canzone e il suo video rappresentano un perfetto esempio dello stile unico di Angelina, una giovane che vive a ritmo di musica.

In viaggio nel cuore di Napoli

Con il suo pezzo, Mango ci invita a un viaggio nel cuore di Napoli, percorrendo l’iconico decumano di Spaccanapoli. “Che t’o dico a fa’”, racconta l’esperienza di una fuga notturna, un momento di illuminazione in cui ci si rende conto che, talvolta, l’unico modo per vivere senza rimorsi è distanziarsi dalla realtà.

Un dettaglio interessante riguarda la coreografia del video affidata a Giulia Stabile, famosa giudice di Tu si que vales, che fa del video una vetrina di talenti provenienti dal popolare show televisivo.

Di seguito, il videoclip del singolo “Che t’o dico a fa’”: