Che Tempo Che Fa: Fazio dice addio alla Rai con un discorso e si commuove

Non solo Luciana Littizzetto, anche Fabio Fazio ha voluto salutare la Rai durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa su Rai Tre. Il conduttore ha ricordato i suoi inizi, quando faceva l’imitatore accanto alla Carrà nel programma Pronto Raffaella ed ha poi ringraziato i telespettatori, che non l’hanno mai abbandonato in questi anni. Alla fine del suo discorso Fazio si è commosso ed ha lasciato la scena, raggiungendo la prima fila del pubblico.

“Adesso vorrei dire due cose anche io. Sì mi piacerebbe fare dei ringraziamenti. Un grazie sincero alla Rai, la tv pubblica, la tv di tutti ed è anche la mia. Non possiamo che volerle molto bene. In questi giorni 40 anni fa facevo il provino e incredibilmente mi hanno preso. Un grazie a chi mi ha scelto cambiando la mia vita professionale. C’erano due signori, Guido Sacerdote e Bruno Voglino. Bruno ci starà guardando, io da quel giorno l’ho chiamato mamma perché grazie a lui molte cose non le avrei avute.

Dopo quel provino andai a fare l’imitatore a Pronto Raffaella e ricordo bene il mio cuore che palpitava quando sentiva la sigla. Si chiamava Fatalità quella canzone e aveva un significato anche per me, perché anche io per Fatalità ero lì in televisione. Quindi tantissimi ricordi. Il mio grazie più grande però lo voglio dire al pubblico. Un pubblico che è cresciuto ed è anche invecchiato con me. – ha continuato il conduttore di Che Tempo Che Fa – Grazie a tutti voi che mi siete stati vicino e che sono sicuro ci sarete ancora accanto in futuro. Devo dire che sono stati 40 anni bellissimi”.