Che Tempo Che Fa, Annalisa risponde alle critiche con una nuova versione di Mon Amour

Prima Bellissima e poi Mon Amour, Annalisa in pochi mesi ha sfornato due pezzi pop che sono diventati in poco tempo dei tormentoni. Ottimi risultati in classifica, in radio e apprezzamento dei fan, ma questa ‘nuova veste’ della cantante ha anche raccolto delle critiche. C’è infatti chi ha parlato di ‘mossa furba per rincorrere mode e popolarità’ e chi addirittura ha detto che Annalisa avrebbe sacrificato la sua vocalità in favore di pezzi facili. Ieri la cantante a Che Tempo Che Fa ha risposto alle malelingue in maniera elegante con una versione acustica al piano di Mon Amour.

Negli Stati Uniti e nel Regno Unito da decenni i cantanti (anche quelli più apprezzati dalla critica) pubblicano con regolarità brani più orecchiabili, che fanno ballare e non per questo vengono criticati. Le ballate struggenti non sono sinonimo di qualità, così come tormentoni, hit dance, pezzi catchy non sono necessariamente robetta da rilasciare per seguire mode e cercare popolarità.

una mossa furba la sua… le danno della “venduta” che sacrifica la sua voce a favore dei trend? la canzonetta te la canta acustica al pianoforte pic.twitter.com/8rzBpkNWZd — Giova (@ilb4ttista) May 7, 2023

Annalisa che canta Mon Amour al piano arte,maestria, talento e sacrificio #CTCFpic.twitter.com/lPJcdLm4jZ — Våle🐍; Mon Amour era 🩸🖤 (@Vale41229116) May 7, 2023

Che tempo Che Fa, Annalisa commenta i rumor sul Festival di Sanremo.

Il settimanale Chi il mese scorso ha rivelato che Annalisa potrebbe tornare al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice. La cantante in una recente intervista ha ammesso che la cosa non le dispiacerebbe. Ieri a Che Tempo Che Fa Annalisa ha ribadito che le piacerebbe molto affiancare Amadeus (che pare però ancora non l’abbia contattata).

“Si dice che andrò a Sanremo? Ho visto anche io che si dicono queste cose ultimamente. Voglio spiegare meglio. Io sono fan del festival di Sanremo da sempre e lo sanno tutti ormai. A me piace sempre tornare al Teatro Ariston. Ovvio che andando d’istinto penso a me in gara come cantante. Però quella cosa lì che ho letto di fare la co-conduttrice sarebbe bella. Se Amadeus mi ha contattata? No dai è una voce. Da un po’ è nata questa voce, però è una bella voce a dire la verità”.

Ama, allora, cosa stiamo aspettando?