che significato ha questo gesto quando lo fa?

Lo facciamo tutti e a volte lo fa anche Fido, ma questi gesti hanno lo stesso significato? Ecco cosa vuol dire quando il cane sospira.

E’ vero che, essendo il ‘migliore amico dell’uomo’, spesso può assumere comportamenti e gesti che sembrano molto simili ai nostri, ma forse sono mossi da sentimenti diversi. Nel caso di un cane che sospira, è davvero pensieroso o ci sono ben altre cause da scoprire alla base? Ecco una serie di utili informazioni su un comportamento di Fido molto comune.

Come facciamo a capire che si tratta proprio di un sospiro

Di versi ne fa tanti ma come facciamo a capire che si tratta proprio di un sospiro? Innanzitutto è molto simile al nostro quando siamo stanchi, quando abbiamo avuto una lunga giornata e quando abbiamo solo voglia di rilassarci.

Per quanto riguarda il ‘rumore’ che produce si tratta di una espirazione lunga, profonda e prolungata; la tempistica invece cambia rispetto alla nostra: se noi umani aspettiamo la sera, la fine della giornata perché esausti dalla stanchezza, Fido può farlo in ogni momento, anche prima di distendersi e riposare durante il giorno. Non ha alcun suono questa emissione di fiato, poiché si tratta ‘solo’ di aria.

Perché il cane sospira: le cause possibili

Se abbiamo riconosciuto questo sospiro canino, è interessante interrogarsi sul significato possibile di questo gesto: si tratta davvero di stanchezza o c’è di più? E’ importante capirlo perché ogni segnale del corpo di Fido (anche sonoro) potrebbe darci utili informazioni sul suo stato di salute.

Niente paura: a volte lo fa soltanto perché è felice e soddisfatto della giornata che ha trascorso, magari perché ha mangiato ciò che gli piaceva o perché ha passato del tempo in compagnia col suo umano preferito e altri animali. In realtà al nostro Fido basta davvero poco per essere felice e comunicare la sua gioia! Osserviamo anche i suoi occhi: quando sono semichiusi, è possibile che si senta felice e a suo agio nell’ambiente dove vive.

In altri casi si sta rilassando o ha bisogno di farlo al più presto: poco prima di raggiungere il suo giaciglio, potrebbe emettere proprio questo respiro profondo. E se le cose non fossero ‘positive’ come sembrano? Può capitare che Fido sospiri anche per frustrazione, perché magari gli si è impedita qualcosa che voleva fare ardentemente. Anche in questo caso osserviamo gli occhi: se sono aperti e spalancati, potrebbe essere proprio così!

Il cane sospira: quando questo è un segnale d’allarme

In realtà non dovrebbe essere il sospiro a metterci in allarme bensì i suoi che potrebbero accompagnarlo, come guaiti, gemiti e problemi respiratori. Ciò indicherebbe un fastidio nell’animale, una sorta di espressione di un dolore interno, causato forse da qualche patologia in atto. L’unico a poter dare una risposta esaustiva al caso sarà il nostro veterinario di fiducia.