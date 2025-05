Che significa e come agire

Un canarino che si gonfia può essere un comportamento normale, ma può anche indicare problemi di salute. Questo fenomeno, noto come “fluff up”, avviene spesso per termoregolazione, soprattutto quando l’animale percepisce correnti d’aria fredda. Gonfiandosi, il canarino crea sacche d’aria tra le piume, aiutando a trattenere il calore corporeo. Questo comportamento è comune anche la sera, quando le temperature scendono.

Tuttavia, se il gonfiarsi diventa frequente, è importante valutare la posizione della voliera, poiché potrebbe trovarsi in un’area troppo fredda. Oltre al freddo, il gonfiore può indicare stress o paura, ma non è una forma di difesa per il canarino. Altri motivi possono includere un’alimentazione inadeguata o l’atto di oleare le piume con sostanze oleose prodotte da una ghiandola.

Se un canarino resta gonfio su una sola zampa, non mangia, o mostra segni di difficoltà respiratoria, occhi arrossati, o feci insolite, potrebbe essere malato. È essenziale prestare attenzione a questi segnali e fornire una dieta equilibrata composta da semi, frutta e verdura, e mantenere un buon ambiente di vita.

Per proteggere la salute del canarino, è fondamentale garantire una buona igiene della gabbia e monitorare eventuali segni di malattia. In caso di gonfiore persistente accompagnato da sintomi preoccupanti, è consigliabile consultare un veterinario specializzato e considerare l’isolamento dell’animale se ce ne sono altri nella stessa gabbia.