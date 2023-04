Che siano volumi rari e preziosi o tascabili da poco prezzo, nelle nostre mani i libri diventano ✨altro✨. Li usiamo, li conserviamo gelosamente, li trattiamo con noncuranza. La verità è che siamo fatti dei libri che abbiamo letto, amato, smarrito, ricevuto in dono, scarabocchiato. È esplorando questa grande e duratura storia d’amore che in “Una magia portatile” Smith traccia un’affascinante e alternativa storia del libro e dei suoi lettori. In libreria e negli store online dal 18 aprile 📚