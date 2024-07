Che ragno è quello con le zampe lunghe e sottili? Come mi devo comportare se trovo questo ragno in casa? È una minaccia posso stare serena?

Anche tu hai trovato un ragno con le zampe lunghe e sottili in casa tua e ti stai chiedendo che specie sia?

È comune trovare i ragni del genere nelle nostre case e la loro presenza può causare paura e domande, specialmente se non si è esperti di ragni.

È normale sentirsi spaventati, soprattutto se si ha paura di ragno non si conosce la specie. Anch’io ho trovato uno di questi ragni in casa e spaventandomi molto, ho deciso di saperne di più.

Ecco perché in questo articolo, ti fornirò alcune informazioni utili per il riconoscimento dei ragni dalle zampe lunghe e sottili.

Che tipo di ragno è quello con le zampe lunghe e sottili?

Il ragno con le zampe lunghe e sottili che spesso troviamo in casa, è chiamato ragno delle cantine o ragno ballerino (Pholcus phalangioides).

Fa parte della famiglia dei Pholcidae e si distingue per il corpo piccolo e le zampe molto lunghe e delicate.

Ecco alcune caratteristiche per riconoscerlo:

zampe: molto lunghe e sottili circa 5-6 volte la lunghezza del corpo . Quando viene disturbato le sue zampe oscillano, da cui il nome ragno ballerino;

. Quando viene disturbato le sue zampe oscillano, da cui il nome ragno ballerino; corpo: piccolo di colore grigio-marroncino , con una testa ovale, addome allungato;

, con una ragnatela: irregolare a forma di foglia spesso situata negli angoli bui e polverosi delle case.

È pericolosa questa specie di ragno?

Non c’è motivo di preoccuparsi per questi ragni con le zampe lunghe e sottili, anzi, possono essere utili perché mangiano altri insetti.

Tuttavia, il loro morso può essere doloroso, ma raramente causa problemi seri. Ciò nonostante, se sei allergico ai morsi di ragno o hai paura dei ragni, è meglio evitare di toccarli e chiamare un professionista per rimuoverli.

Se trovi il ragno con le zampe lunghe in casa, la cosa migliore osservarlo per identificarlo. Se è piccolo lo puoi ignorare, probabilmente andrà via da solo. Se è grande o ti disturba, puoi catturarlo e liberarlo all’aperto.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>Le specie di ragni velenosi e più pericolosi in Italia

Quali specie di ragni con zampe lunghe e sottili possono trovare in Italia?

Alcune specie di ragni con le zampe lunghe e sottili che si possono trovare in casa in Italia, includono: