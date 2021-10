Ecco, ci siamo, tocca a noi. La sala operatoria è pronta. Tra qualche minuto saremo nel buio chimico, e in un tempo che non ricorderemo, perché ci sottrae alla vita cosciente ma anche al dolore, un’oscurità che è quindi salvifica, ma che tuttavia fa paura. E se non mi risvegliassi più? Se in quel buio rimanessi, e passassi dal sonno alla morte? Ecco, l’anestesia fa questo: azzera il dolore di un intervento chirurgico, ma genera timori atavici, che affondano radici nella storia antica della nostra specie, quella delle notti senza luci. Oppure nell’infanzia, quando pretendevamo almeno un piccolo chiarore finché non ci fossimo addormentati.

“Ho la fortuna di non aver mai dovuto ricorrere all’anestesia generale, ma ho paura del buio, ancora oggi un po’. E sì ero una di quelle bambine che volevano la luce accesa nel corridoio. Nel buio per me c’erano i mostri”, dice Eleonora Giovanardi, attrice protagonista di Paura del Buio, il cortometraggio di Mattia Lunardi, prodotto da Brandon Box e presentato in anteprima il 19 ottobre alla Festa del Cinema di Roma. Il corto è stato voluto da Msd Italia nell’ambito del progetto educazionale ‘Oltre il Buio’ (#oltreilbuio) con il patrocinio di Siaarti, la Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva, per informare il pubblico sulla sicurezza delle procedure anestesiologiche e sul ruolo del medico anestesista-rianimatore.

Il corto: un’anestetista stanca e una bambina impaurita

Eleonora è una mamma e un medico anestesista-rianimatore, che rientra a casa molto stanca dopo una lunga giornata di lavoro. A casa l’aspettano il compagno (Giacomo Valdameri) e la figlia (Marika Ivanytska), una bambina terrorizzata dal buio e dalle creature misteriose che lo popolano. Quando la bambina chiede alla mamma di non lasciarla sola, lei prende la decisione di dotare sua figlia degli strumenti per superare la sua paura, e di farlo con le stesse modalità che mette in atto con i pazienti in ospedale: ascoltandone i bisogni e i dubbi, rassicurandoli sul percorso che devono intraprendere e comunicando con semplicità e chiarezza quanto è necessario per superare i timori dell’anestesia. Escono entrambe nella notte, madre e figlia, fanno la conoscenza dei mostri che altro non erano che sagome e ombre di oggetti comuni e noti, montano una tenda in giardino, e la bambina si addormenta: va incontro finalmente al buio e al sonno senza più paure. Perché ora lo sa che i mostri non esistono.

La metafora

Paura del buio è una metafora, non scontata ma efficace, che associa il timore dell’oscurità dell’infanzia a quello dell’anestesia generale. Un timore tutt’altro che raro: secondo uno studio condotto su 400 pazienti adulti pubblicato sul Journal of Anesthesia l’anestesia generale è il sonno dal quale il 63% dei pazienti teme di non svegliarsi e sul quale tutti (95,5%), anche chi non teme di morire, vorrebbe essere informato e rassicurato dal proprio anestesista rianimatore. Eppure la morte a causa dell’anestesia generale è rara e si stima che sia pari a circa 1 su 150.000 pazienti (0.0007%).

Informare i pazienti è quindi un compito essenziale che gli anestesisti-rianimatori assolvono quotidianamente e che rappresenta un importante tassello nel percorso perioperatorio. Anche il cinema in questo senso può servire, come strumento di diffusione di informazioni. Seppure con linguaggi differenti da quelli della scienza.

“Il cinema deve avere un’agenda artistica, non può averne una educativa, non è il suo ruolo, noi in fondo siamo solo attori, non comunicatori di scienza – continua Giovanardi – però utilizzando i suoi linguaggi, per esempio quello della metafora, come nel caso di questo cortometraggio, può ampliare il bacino di chi si avvicina a tematiche che hanno a che vedere con la salute. Quando è utilizzato in modo virtuoso il cinema può aiutare a decifrare la complessità del reale e ad avvicinare figure professionali, come quella degli anestesisti-rianimatori, medici raccontati raramente, a cui va il nostro più sincero grazie”.

Un medico un po’ in sordina

Nella realtà percepita dei pazienti quella dell’anestesista-rianimatore in effetti è una figura un po’ in sordina: l’anestesista è il medico che vediamo poco, quello che ci addormenta e sta in sala operatoria mentre il chirurgo ci salva la vita.Tragicamente però con la pandemia, questo specialista ha assunto connotati più definiti: erano gli anestesisti intensivisti a gestire i pazienti nelle terapie intensive, erano loro quelli che intubavano. Erano loro gli eroi, parola usata abusata nella realtà modificata dal Covid, e oggi qualche volta rimossa.

Il lavoro dell’anestesista rianimatore intensivista

“L’anestesista rianimatore e intensivista in Italia ha aiutato a sconfiggere la paura e la malattia che in tantissimi hanno affrontato nelle terapie intensive lottando contro il Covid-19. Aiuta ogni giorno i tantissimi cittadini che nelle terapie intensive e nelle sale operatorie combattono la malattia, la paura e il dolore – è la riflessione di Antonello Giarratano, presidente Siaarti – per competenza e formazione è nello stesso tempo un comunicatore e un professionista che fa della cultura e della scienza il proprio obiettivo e strumento di salute pubblica. Come medico perioperatorio prepara il paziente sotto il profilo medico e psicologico, prevede la sua gestione anche “tecnica e tecnologica” intraoperatoria avendo conoscenza completa delle funzioni e disfunzioni di organi e apparati, programma un trattamento post-operatorio con l’obiettivo di prevenire le complicanze e contenere sofferenza e dolore. Lo stesso lavoro con competenza e qualità avviene nelle aree d’emergenza, nelle terapie intensive nelle strutture e Centri di terapia del dolore e cure palliative. Comunicazione e scienza sono la sintesi di questa professione”.

Assumere anestesisti

“La nostra società scientifica è punto di riferimento della disciplina, e produce formazione e competenze, ricerca e innovazione – dice Flavia Petrini, past President di Siaarti, dal palco del Festival del Cinema, per noi è fondamentale dialogare con le istituzioni e la politica non solo per contribuire a una corretta finalizzazione del PNRR in sanità oltre che, in questo difficile periodo, per comunicare ai cittadini l’importanza della scienza e del Sistema Sanitario”.

Un sistema sanitario che ha bisogno di anestetisti, “Assolutamente sì – riprende Petrini – oggi gli anestesisti specializzati in forze tra pubblico e privato sono 18-20mila circa. Non è un numero esatto, perché la situazione è fluida, ma quello che è certo è che siamo sottodimensionati. Molti anestesisti hanno scelto di ricorrere alla pensione anticipata, per un eccesso di carico di lavoro, e altri hanno abbandonato il pubblico per strutture private dove sia i rischi che il carico di lavoro sono ridotti. Gli ospedali sono costretti a ricorrere a specializzandi che però si cerca di far lavorare in team e di non destinare a casi particolarmente complessi. Durante la pandemia ci sono state assunzioni a tempo determinato, che sarebbe doveroso, oggi trasformare in contratti a tempo indeterminato”.

Allineare medico e paziente

“La difficoltà di comunicare la salute al pubblico, promuovendo la cultura sanitaria, risiede nella complessità del tema – puntualizza Maria Domenica Castellone, senatrice e Membro della Commissione Igiene e Sanità – tuttavia non bisogna dimenticare che uno dei traguardi di un Sistema Sanitario all’avanguardia è proprio quello di educare le persone e i pazienti, generando quella fiducia nella scienza e nelle Istituzioni sanitarie in grado di contrastare la falsa informazione. In quest’ottica, il linguaggio universale del cinema consente di parlare per metafore, risultando comunque chiaro negli intenti ed efficace nello stimolare un bisogno di informazioni che deve trovare immediato riscontro nel dialogo con il proprio medico. È infatti fondamentale riuscire a incentivare un atteggiamento dinamico del paziente, che renda più semplice la relazione con il medico e con la terapia, eliminando quei disallineamenti che possono pregiudicare il corretto esito della terapeutica”.

Aumentare il dialogo con gli anestetisti

“Abbiamo scelto il linguaggio metaforico del cinema per raccontare una paura molto concreta, che si può e si deve superare, perché oggi le procedure anestesiologiche sono sicure e controllate – ha detto Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di Msd Italia – questo timore, già molto diffuso, è stato ulteriormente amplificato dalla paura generata dalla pandemia. Anche ora, nonostante gli ospedali abbiano attuato protocolli e percorsi efficaci nel gestire i pazienti in sicurezza, molte persone scelgono di rimandare gli interventi chirurgici e la diagnostica, con effetti preoccupanti, di cui ci renderemo davvero conto solo tra qualche anno. Per superare la paura c’è solo una strada: parlare con il proprio medico, chiedergli consiglio e ricevere da lei o da lui tutte le informazioni necessarie a decidere con serenità. L’obiettivo del cortometraggio e della campagna #oltreilbuioi è proprio questo: incentivare il dialogo con gli anestesisti-rianimatori, che prima, durante, e oltre la pandemia, hanno continuato ad assistere, informare e vigilare sui loro pazienti con dedizione e spirito di servizio”.

“La cultura è indispensabile per il benessere mentale delle persone – conclude Alessandro Fusacchia, Membro VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati e co-promotore Intergruppo parlamentare sull’intelligenza artificiale – La chiusura dei luoghi della cultura a causa dell’emergenza sanitaria ha avuto ripercussioni importanti sul nostro benessere e sull’indotto economico del Paese. È grazie al progresso scientifico che possiamo finalmente tornare alle nostre abitudini e ripopolare le sale teatrali, cinematografiche e i musei”.

La campagna

Il cortometraggio Paura del Buio è il primo tassello della campagna di informazione #oltreilbuio, promossa da Msd Italia e Siaarti. Il cortometraggio è stato presentato in anteprima assoluta alla festa del cinema di Roma ma verrà mandato in onda il 30 ottobre su Paramount Network – canale 27 del digitale terrestre, 27 di Tivùsat anche in HD e 158 di Sky in HD – e poi, a partire dal 31 ottobre, sul sito www.adocchiaperti.msdsalute.it.