Matteo Berrettini è uno dei grandi ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2022: scopriamo insieme quali sono i suoi gusti musicali.

Che Amadeus guardi molto anche al mondo dello sport non è una sorpresa. Nei suoi Sanremo ci sono stati sempre ospiti collegati in qualche modo allo sport, da Georgina Rodriguez, la famosa lady Cristiano Ronaldo, a Zlatan Ibrahimovic, nel 2021 mattatore per quattro serate su cinque. Anche nella prima serata del Festival 2022 si conferma questa tendenza, con un altro il grande ospite sportivo, annunciato a poche ore dall’inizio: Matteo Berrettini, tennista numero 1 in Italia.

Campione di assoluto livello, finalista a Wimbledon lo scorso anno e reduce da una splendida semifinale agli Australian Open, Berrettini è riuscito a conciliare i suoi impegni con un’ospitata molto importante sul palco dell’Ariston, già calcato in passato anche dal suo collega-rivale Novak Djokovic. Un’incursione musicale non poi così improbabile per il tennista romano, grande appassionato del mondo delle sette note. Scopriamo insieme chi sono i suoi artisti preferiti.

Matteo Berrettini a Sanremo: svelati i suoi gusti musicali

Uno sportivo è pur sempre un ragazzo, come molti altri. E Berrettini non fa eccezione. Anche lui, come tutti i suoi coetanei, ha tante passioni. Apprezza il cinema, in particolare i film di Christopher Nolan e le serie tv, ma ama anche la musica. Intervistato da Sportfair pochi mesi fa, il tennista ha rivelato quali sono i suoi gusti per quanto riguarda il mondo delle sette note, facendo i nomi di alcuni artisti che gli stanno particolarmente a cuore.

Matteo Berrettini

Classe 1996, come moltissimi atleti della sua generazione anche il tennista ama la musica rap italiana, quella mainstream, in vetta alle classifiche con tantissimi album. Ma non è un integralista, e passa tranquillamente da Salmo e Marracash a grandi cantautori come Pino Daniele. Tutti nomi che, per un motivo o per un altro, non hanno una storia sanremese alle spalle. Tuttavia, non ha preclusioni per il Festival, e di fatto i suoi ascolti variano anche a seconda del mood, com’è giusto che sia. Chissà dunque che in questo periodo nella sua playlist non possa esserci anche una grande hit sanremese, come Musica leggerissima.

Marracash

Matteo Berrettini: agli artisti internazionali più apprezzati

Nessuna preclusione per quanto riguarda la musica italiana, ma anche per quella straniera. Matteo ascolta molta musica internazionale, e non potrebbe essere altrimenti, dato il suo status di atleta conosciuto in tutto il mondo. Il suo amore per il rap forse nasce proprio da questa passione per i grandi interpreti americani del genere. Tuttavia, ama svariare, e tra gli artisti che più gli stanno a cuore ci sono anche rockstar come i Red Hot Chili Peppers, peraltro tra i pionieri di un connubio tra rap e rock. Insomma, Berrettini ha le idee chiare, come su un campo da tennis, ma non è per nulla monotono. Di seguito il video della loro Californication: