Che lunedì sarebbe senza le #novitàMondadori?

Da domani in libreria:

🔸 Non per sempre, ma per ora, Chuck Palahniuk

🔹 Dove terra e cielo si incontrano, Luigi Maria Epicoco e Luciano Regolo

🏨 Una morte onorevole, Paolo Roversi

🔸 La guerra dei traversa, Alessandro Perissinotto

🔹 Stagno, gIANMARIA Volpato

💍 La strada sulla costa, Alan Murrin

✏️ Maledetta prima ora, Filippo Caccamo

🍝 Roma, Jessica Wärnberg

🪖 Il fronte segreto, Tommaso Piffer