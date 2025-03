Che lavoro fanno oggi Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere

Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere sono state ospiti di Verissimo, dove hanno discusso del loro futuro lavorativo dopo l’esperienza nel Grande Fratello. Ilaria ha espresso la sua necessità di trovare un nuovo lavoro, dato che la visibilità dopo il reality potrebbe durare solo per un periodo limitato. Prima di entrare nella casa, lavorava come badante per una signora di nome Ausilia, con la quale ha già avuto modo di riunirsi. Anche se ora si trova senza un impiego fisso, ha manifestato interesse per partecipare a L’Isola dei Famosi.

Pamela, invece, ha intenzione di rimanere nel mondo della televisione e ha affermato con determinazione: “Io resisto e non demordo, altrimenti che ho fatto a fare il Grande Fratello?”.

Eleonora ha condiviso una prospettiva più realistica, sottolineando l’importanza di rimanere ancorati alla realtà e riconoscendo i sacrifici necessari per affrontare le nuove sfide. Ha sottolineato come il ritorno al Grande Fratello non garantisca opportunità future nel settore dello spettacolo. Attualmente, Eleonora è tornata al suo precedente lavoro di guardia giurata, dicendo che fa questa professione armata e che ora lavora all’interno del Colosseo, dopo aver svolto in precedenza un ruolo di operatori fiduciari per la sicurezza.

Le tre donne hanno dimostrato di affrontare la vita post-reality con una combinazione di speranza e pragmatismo, ognuna con i propri sogni e ambizioni, ma consapevoli delle sfide che le aspettano.