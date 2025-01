“Che lavoro faceva prima di conoscere Ilary” Clamorosa scoperta su Bastian Muller: la verità sarebbe emersa

Il mondo del gossip è in tumulto per la relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller, che ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico. Ilary è protagonista della serie tv “Ilary”, disponibile su Netflix dal gennaio 2025, nella quale affronta temi personali, incluso il suo divorzio da Francesco Totti. La serie offre uno sguardo intimo sulla vita di Ilary, inclusa la genesi del suo amore per Bastian, iniziato con un incontro casuale in un aeroporto, descritto da lei come un colpo di fulmine.

Sorprendentemente, Bastian non sapeva chi fosse Ilary durante il loro primo incontro, un dettaglio che ha suscitato curiosità e reso la loro storia ancora più affascinante. Prima di conoscere Ilary, Bastian viveva una vita piuttosto riservata, il cui mistero ha alimentato speculazioni riguardo alla sua professione e al suo background. Secondo il settimanale Gente, Bastian, di 38 anni e originario di Francoforte, è stato descritto come un uomo d’affari benestante, ma queste affermazioni sono state smentite. Infatti, prima di diventare il compagno di Ilary, lavorava come maggiordomo in un hotel di lusso in Svizzera.

Questa occupazione, lungi dall’essere considerata glamour, ha comunque permesso a Bastian di interagire con molte persone. Durante un’intervista a una televisione locale, ha spiegato che il bello del suo lavoro era il continuo ricambio di personale, che gli ha dato l’opportunità di vivere esperienze interessanti. Ora, Bastian sfoggia un orologio di lusso del valore di 80mila euro, simbolo del cambiamento che ha avuto nella sua vita dopo aver incontrato Ilary.

La vita di Bastian è stata piuttosto normale fino all’incontro con la conduttrice. Anche il settimanale Oggi ha cercato di scoprire di più su di lui, rivelando che nella sua città natale, Wächtersbach, non è molto conosciuto. Un portiere dell’Hotel Lorösch di Bad Orb, in una località termale vicina, ha confermato di aver lavorato con Bastian, aggiungendo dettagli sulla sua esperienza nel settore dell’ospitalità, compresi dei periodi nella conciergerie di lusso in Svizzera. Questo nuovo capitolo della vita di Bastian Muller continua a generare interesse e curiosità, mantenendo alta l’attenzione su questa affascinante coppia.