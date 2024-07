Che lavoro fa Raul di Temptation Island: “Guadagno sei stipendi”

Durante la penultima puntata di Temptation Island Raul Dumitras è stato il più chiacchierato sui social, non solo perché si è ferito rompendo una sedia, ma anche per una dichiarazione sui suoi guadagni. Il ragazzo durante uno sfogo ha detto di guadagnare “sei stipendi al mese”, scatenando così la curiosità dei telespettatori, che si sono chiesti che lavoro faccia per portare a casa tutti questi soldi.

io che cerco di capire il lavoro di raul #TemptationIsland pic.twitter.com/EfkhG5ngXo — simo⸆⸉; milan n1 & n2 (@simots13) July 24, 2024

Il popolo di X alla ricerca del lavoro di Raul #TemptationIsland pic.twitter.com/PWzsx8M7n1 — Truerose (@Truerose38) July 24, 2024

Raul ha detto che guadagna 6 stipendi al mese 🤔 #TEMPTATIONISLAND pic.twitter.com/UxtC0FkTqg — Lilly92 (@Lilly9214) July 24, 2024

Il lavoro di Raul Dumitras, che dice di guadagnare sei stipendi.

Stando a quello che riporta il sito Contra Ataque, Dumitras fa l’imprenditore: “Il ragazzo di Temptation Island 2024 come professione fa l’imprenditore e guadagna bene come accennato anche dalla sua fidanzata Martina“. Stesso lavoro del tentatore che si è avvicinato a Martina, Carlo Marini: “Il ragazzo ha 28 anni di Porto San Giorgio (Fermo). – si legge su Tv Blog – Imprenditore in ambito finanziario ed immobiliare. Gestisce diverse case vacanza. Gioca a calcio, va in palestra e pratica tennis, fa escursioni e si dedica anche al nuoto: “So ascoltare, sono molto empatico, riesco a capire quale tipo di necessità ha la persona davanti a me. Tra 10 anni, mi vedo sposato, con una famiglia, dei bambini. La cosa che mi auguro di più è di avere la mia famiglia ancora, i miei cari vicino. Quando pensi di essere finito, cotto, fritto… è lì che devi spingere sul gas””.

Martina De Ioannon invece lavora nel ristorante di famiglia, ‘Da Dante’, locale noto a Roma e frequentato da diverse celebrità, come: Francesco Totti, Mahmood, Checco Zalone, Mauro Icardi, Geolier e Belen Rodriguez.

E se Francesco Totti frequenta il ristorante del padre di Martina, Ilary Blasi invece segue su Instagram Raul Dumitras (probabilmente questo ha a che fare con l’attività del ragazzo).