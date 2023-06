che gioia quando arriva lui

Nelle ultime due settimane un cane ha iniziato ad aspettare davanti alla rete del giardino un amico speciale: la sua gioia appena arriva il cucciolo.

Ogni essere vivente ha la propria personalità e il proprio temperamento. Cani e gatti, non diversamente dagli esseri umani, potranno essere più o meno propensi a fare amicizie e a mostrare la loro gioia quando incontrano nuovi amici. I loro atteggiamenti riusciranno comunque sempre a sorprendere le famiglie umane con le quali vivono, esattamente come è stato nel caso di una dolce cagnolina dal manto marroncino di nome Jarrah. La cagnetta, che ha poco più di un anno, ha mostrato ai suoi proprietari il meraviglioso legame di affetto che è riuscita a instaurare, in solo due settimane, con un cucciolo di cane appena adottato dai vicini di casa.

Aspetta tutte le mattine dietro alla rete: la gioia del cane alla vista del cucciolo dei vicini

I video degli incontri mattutini tra Jarrah e il piccolo cagnolino sono stati testimoniati da un video condiviso su TikTok all’account social che la famiglia della cagnetta ha aperto appositamente per lei, @jarrahtheredheeler.

Da quando Jarrah è entrata nella vita della sua famiglia, ogni giorno la cucciola regala momenti indimenticabili ai suoi umani. I numerosi video condivisi su TikTok all’account @jarrahtheredheeler mostrano la simpatica cagnolina impegnata a giocare, correre e divertirsi nel giardino, al mare, dentro casa e soprattutto con i suoi tre fratellini umani. La cucciola, quindi, non soffre assolutamente di solitudine, anche perché nelle sue passeggiate è solita incontrare altri quattro zampe. Due settimane fa, però, Jarrah ha stretto un’amicizia speciale.

Nel filmato, che come si legge nel titolo è «The sweetest thing!!» (tradotto in italiano: «La cosa più dolce!!») da vedere, viene mostrato il momento in cui Jarrah aspetta pazientemente di salutare il nuovo cucciolo, che è da poco stato adottato dai vicini di casa. La dolce cagnolina è seduta vicino alla recinzione del giardino con lo sguardo fisso rivolto davanti a lei. Non appena vede arrivare, seguito da una persona, un piccolo esserino a quattro zampe con le orecchie ondulate e il manto marrone, Jarrah drizza le orecchie, si alza in piedi e non trattiene più la gioia. Felicissima inizia a scodinzolare per dare il buongiorno al suo nuovo amichetto (un cagnolino di razza simil Barboncino), che dal canto suo si mostra ancora più contento, saltando avanti e indietro per raggiungere la cagnolina.

@jarrahtheredheeler The sweetest thing!! #redheeler #redheelerpuppy #cavoodle #puppytiktok #puppylove #heeler #heelersoftiktok #heelertok ♬ On Top Of The World – Imagine Dragons

@jarrahtheredheeler Puppy stage with a Heeler is hectic!! But I’ve heard between 1 – 2 yrs is worse 😝! #heelerpuppy #cattledogsoftiktok #redheeler #australiancattledog #heelertok #puppytiktok #heelersoftiktok #heeler ♬ Last Kiss – Johnsmith8o

@jarrahtheredheeler I’m not crying… you’re crying. #puppy #gotchadaydog #heeler #heelersoftiktok #cattledog #heelerpuppy ♬ You – Louyah

Così l’umana di Jarrah spiega agli utenti del web, nella didascalia posta a corredo delle immagini, quanto accade nel video: «Our neighbours got a puppy two weeks ago and these daily fence greeting are the cutest» (tradotto in italiano: «I nostri vicini hanno preso un cucciolo due settimane fa e questi saluti quotidiani dalla recinzione sono i più carini»). Gli utenti di TikTok sono rimasti emozionati dal legame di affetto instauratosi tra i due quattro zampe e in centinaia hanno espresso il loro affetto per la cagnetta che ogni mattina aspetta l’arrivo del cucciolo.

Jarrah, un’esemplare di Australian Cattle Dog (una razza canina di origine australiana riconosciuta dalla FCI), ha mostrato di affezionarsi moltissimi ai cuccioli. Anche se lei stessa in realtà è ancora molto giovane dal momento che, come è stato detto, ha poco più di un anno, non sempre è facile presentare a un cane più grande un cucciolo. Nel caso di Jarrah però si è creato un legame davvero speciale con il piccolo cagnolino di poche settimane, legame che sicuramente durerà nel tempo. (di Elisabetta Guglielmi)