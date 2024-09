Che fine hanno fatto Valentina, Federico e Vincenzo dei Gazosa dopo l’addio di Jessica?

I Gazosa hanno rappresentato una parte importante della colonna sonora dell’adolescenza dei millennials con successi come “www.mipiacitu” e “Stai Con Me (Forever)”. Negli anni, il gruppo, composto da quattro adolescenti romani, ha visto Jessica Morlacchi come la figura più carismatica, con il suo ruolo di voce e bassista. Nel corso degli anni, Jessica è rimasta una presenza costante in televisione: nel 2013 ha partecipato a “The Voice of Italy”, nel 2019 a “Ora O Mai Più” e allo “Tale e Quale Show”, mentre dal 2020 al 2023 è stata parte del programma di Rai1 “Oggi è Un Altro Giorno” condotto da Serena Bortone. Recentemente, Jessica è diventata concorrente del “Grande Fratello” condotto da Alfonso Signorini, attirando l’attenzione dei media e del pubblico.

Ma cosa è successo agli altri membri del gruppo, Valentina, Federico e Vincenzo? I tre, identificabili come Valentina Paciotti, Federico Paciotti e Vincenzo Siani, hanno preso una pausa dal mondo dello spettacolo, continuando però a lavorare nel campo della musica. Nel 2022, si sono riuniti e hanno lanciato il singolo “L’Italiano”, continuando la loro carriera come gruppo. Esteticamente, sono rimasti riconoscibili: Federico ha solo accorciato i capelli, mentre Vincenzo ha mantenuto il suo noto look con il ciuffo biondo.

Pensare ai Gazosa nel 2024 sembra strano, ma ora che Jessica è al centro dell’attenzione grazie al “Grande Fratello”, c’è curiosità su come possa influenzare la loro carriera e se il gruppo potrà tornare alla ribalta. Se Barbara d’Urso fosse stata al timone del programma con “Live Non è la d’Urso”, sarebbe sicuramente stata organizzata una puntata dedicata a loro, ricca di momenti emozionanti e sorprese.

Con l’attenzione su Jessica, il futuro dei Gazosa potrebbe essere promettente, poiché la popolarità di uno dei membri principali potrebbe riaccendere l’interesse per il gruppo e il loro ritorno sulla scena musicale. I fan sperano di rivedere presto i Gazosa con nuova musica e performance, continuando a celebrare l’eredità che hanno lasciato nella cultura pop degli anni 2000.