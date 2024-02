Che fine ha fatto Ylenia Carrisi? Al Bano sa cosa è successo

Al Bano sa che fine ha fatto Ylenia Carrisi, la figlia avuta con Romina Power, scomparsa nel nulla a New Orleans il 6 gennaio del 1994. Il cantante italiano ha confessato, infatti, di sapere benissimo che sua figlia non c’è più e che ha perso la vita nel fiume Mississippi. Purtroppo il corpo della giovanissima non è mai stato trovato. E questo ha alimentato il mistero sul fatto che potesse essere ancora vita.

Sono passati moltissimi anni da quando la figlia di Al Bano e Romina Power è sparita nel nulla. Si trovava a New Orleans, quando di lei si sono perse improvvisamente le tracce. Il cantante di Cellino San Marco è tornato di recente a parlare di quell’episodio che, inevitabilmente, ha allontanato lui e la moglie, fino alla dolorosa separazione.

Se l’ex moglie è convinta che possa essere ancora viva, lui sa benissimo che non è così. Ylenia sarebbe deceduta cadendo nelle acque del fiume Mississippi. Lui non ha dubbi, anche per una frase che la ragazza ha detto poco prima di sparire.

Dopo la scomparsa della figlia, Ylenia Carrisi, Al Bano ha cercato per anni risposte alle sue domande. Tante le segnalazioni pervenute, tutte infondate. Fino alla peggiore delle verità, che lui ha deciso di accogliere.

La ragazza sarebbe scomparsa nelle acque del Mississippi, come avrebbe confermato anche il guardiano del porto, l’ultima persona a vederla viva. Lui ha raccontato di aver sentito la ragazza dire, prima di gettarsi nel fiume, “Io appartengo alle acque”.

Perché Al Bano è sicuro di che fine ha fatto Ylenia Carrisi?

Quella frase ha indotto Al Bano a capire che sua figlia, effettivamente, potrebbe essersi gettata nel fiume. Pronunciava sempre quelle parole ogni volta che da bambina si apprestava a buttarsi in acqua per nuotare.

Per questo motivo il padre di Ylenia non avrebbe dubbi su quello che, purtroppo, è accaduto alla giovane figlia.