Che fine ha fatto Martin J Cambi? “Cosa è successo con Milly D’Abbraccio”

Può un’audizione non riuscita influenzare la carriera di una cantante? Questa è la domanda posta da Il Fatto Quotidiano, intervistando Martin J Cambi, bocciata da Anna Tatangelo a X Factor nel 2010. La risposta è affermativa. Durante il provino, si scatenò uno scontro tra Tatangelo e Milly D’Abbraccio, produttrice di Cambi. La giudice pronunciò la frase celebre: “Quando la persona è niente, l’offesa è zero”, riferita a D’Abbraccio, che insinuava che il successo di Tatangelo fosse dovuto alla relazione con Gigi D’Alessio. Il video di quell’episodio è diventato un cult e recentemente è stato commentato da D’Abbraccio in un’intervista a Belve.

Cambi ha rivelato che dopo quell’audizione, i rapporti con D’Abbraccio si sono interrotti. “È stato sgradevole per entrambe. Ho ricevuto insulti e complimenti, ma non c’era nulla da festeggiare… è stato uno choc, ho subito bullismo telematico.” Dopo quell’esperienza, Cambi ha continuato a suonare e ha partecipato al Festival di Castrocaro con un altro staff, perdendo i contatti con D’Abbraccio. Non andò neanche a Sanremo l’anno successivo, nonostante le promesse, poiché il loro rapporto professionale si chiuse prima.

Martina Cambi, attualmente barman, fa ancora musica: “A ottobre partirò in tournée come corista soprano, tentanto un esperimento nuovo ma sempre nel rock.” Dopo un grave problema di salute, è stata ferma per mesi, ma continua a perseguire la sua passione per la musica.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it