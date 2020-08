Le prime verifiche della polizia scientifica e dei medici legali dicono che Viviana Parisi si è lanciata da un traliccio dell’Enel. Ma che fine ha fatto il suo bambino, ritrovato a trecento metri di distanza, il 19 agosto? L’indagine della squadra mobile di Messina, coordinata dal procuratore di Patti Angelo Cavallo, lavora su tre ipotesi.

Il piccolo potrebbe essere morto per le conseguenze dell’incidente in galleria avvenuto pochi minuti prima. Il testimone che ha visto Viviana mentre fuggiva con il figlio oltre il guard rail della Messina-Palermo ha raccontato alla polizia che Gioele “stava bene”, anche se ha aggiunto: “Aveva il viso appoggiato sulla spalla della mamma”. Si era forse fatto male? O era solo impaurito? Nell’auto di Viviana non sono state trovate tracce di sangue, ma il bambino potrebbe aver sbattuto contro il finestrino. Gli investigatori della Scientifica stanno ancora lavorando nell’auto di Viviana, alla ricerca di altre tracce che possano chiarire il giallo.

Secondo ipoptesi. Viviana, assalita dai suoi problemi psichiatrici, fugge nel bosco e uccide il bambino. Uno degli ultimi post di Viviana su Facebook suona come un drammatico presagio: “E’ come se avessi incontrato la matrigna cattiva e fossi scappata nel bosco nascondendomi dal mondo”. Un mese prima dell’incidente e della fuga, la donna raccontava delle difficoltà incontrate dopo la nascita del bambino. Fra marzo e fine giugno, era anche finita al pronto soccorso. La prima volta, disse al medico di essere assalita da “stati di ansia” legati al lockdown. La seconda, dopo aver ingerito otto compresse di un potente antipsicotico, riferì di avere “problemi psichiatrici”.

Oggi, il papà di Gioele continua a ribadire: “Viviana non avrebbe mai fatto del male a nostro figlio, che adorava”.

Martedì, i medici legali torneranno nel bosco sopra Caronia con il professore Stefano Vanin, uno dei maggiori entomologi forensi d’Europa per cercare altre tracce. La Scientifica lavora anche all’ipotesi che il bambino sia stato assalito da alcuni animali. Si attendono indicazioni dall’autopsia sui resti del bimbo, che dovrebbe tenersi martedì pomeriggio.