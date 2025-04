“Che dolore, mancherai” Lutto per Elena Sofia Ricci: il triste annuncio

Elena Sofia Ricci esprime il suo profondo dolore per la morte dell’attore Antonello Fassari, suo collega ne I Cesaroni. Ha condiviso il cordoglio attraverso un toccante messaggio sui social, evidenziando l’affetto che provava per lui e l’impatto che ha avuto sulla sua vita. Fassari, noto per il ruolo di Cesare nella serie, è stato un attore amato e rispettato, la cui scomparsa ha creato un vuoto non solo nell’attrice ma anche nella comunità artistica che si stringe attorno a lei.

Ricci ha scritto: “Antonello, che dolore! Mi sembra impossibile. Grazie per tutto quello che ci hai donato… Per il tuo talento… La tua sensibilità e infinita gentilezza… Mancherai!”. Le sue parole riflettono non solo il dolore personale, ma anche il forte legame tra i membri del cast de I Cesaroni. Claudio Amendola, un altro collega, ha descritto Fassari come un “fratello” e ha sottolineato quanto sia difficile affrontare questa perdita.

Antonello Fassari, 72 anni, ha lottato a lungo contro una malattia che purtroppo lo ha portato via, lasciando una significativa impronta nel mondo dello spettacolo. Ha partecipato non solo ne I Cesaroni, ma anche a produzioni di successo come Suburra, Luisa Spagnoli e Assolo. La sua carriera è stata segnata da ruoli che ne hanno messo in evidenza la versatilità e il talento.

La morte di un attore così amato non è un colpo solo per familiari e amici, ma per tutti coloro che hanno apprezzato il suo lavoro. La comunità artistica onora la memoria di Antonello Fassari, riconoscendo il contributo che ha dato al cinema e alla televisione.