Che differenza c’è tra pizza contemporanea e quella tradizionale?

La pizza è un piatto che ha attraversato secoli di storia, evolvendosi da una semplice focaccia a un’icona della cucina mondiale. La differenza fondamentale tra la pizza tradizionale e quella contemporanea risiede principalmente nella preparazione, negli ingredienti e nella presentazione.

La pizza tradizionale, in particolare quella napoletana, è riconosciuta come patrimonio culturale dall’UNESCO. Questa pizza si distingue per la sua semplicità e autenticità. L’impasto è realizzato con pochi ingredienti: farina, acqua, lievito e sale. Dopo una lunga lievitazione, viene steso a mano per creare una base sottile al centro e con un bordo gonfio e morbido, detto “cornicione”. La cottura avviene in forni a legna, il che conferisce alla pizza quel sapore affumicato e inconfondibile. Gli ingredienti del condimento sono altrettanto semplici e genuini, come il pomodoro San Marzano, la mozzarella di bufala campana, basilico fresco, olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale.

La pizza contemporanea, invece, è un terreno di sperimentazione e innovazione. I pizzaioli giocano con diversi tipi di farine, includendo quelle integrali o senza glutine, e sperimentano con lievitazioni ancora più lunghe o l’uso di lieviti madre diversificati. La cottura può avvenire in forni moderni, che permettono un controllo più preciso della temperatura. Gli ingredienti del condimento spaziano dai classici a quelli più audaci e internazionali, come verdure di stagione, formaggi esotici, carni e pesce di alta qualità, e persino frutta e spezie insolite. La presentazione è spesso più elaborata, con un’attenzione particolare all’estetica del piatto.

Insomma, mentre la pizza tradizionale rimane fedele alle sue radici storiche e regionali, la pizza contemporanea si apre a nuove possibilità, diventando un vero e proprio laboratorio di gusti e tendenze. Entrambe le versioni, tuttavia, continuano a celebrare la passione e l’arte della pizza, rendendo omaggio al piatto più amato al mondo.