che cos’è, sintomi, cause e cure possibili

Che cos’è e come si tratta l’orchite nel gatto? Ecco una serie di utili informazioni per capire come affrontare la situazione.

Vederli stare male fa star male anche noi padroni, ma a volte possiamo intervenire in tempo per risolvere un suo problema di salute, specialmente quando i sintomi sono abbastanza evidenti come in questo caso. Ecco di cosa si tratta l’orchite nel gatto, come si sviluppa e come è possibile curarla. Meglio non perdere tempo, anche perché Micio non vorrà soffrire a lungo!

Orchite nel gatto: di cosa si tratta e come si manifesta

La zona intima è sempre molto delicata e i felini ne hanno una cura particolare, soprattutto se pensiamo all’attività di grooming che si concentra spesso proprio in quella parte del corpo. talvolta i testicoli del gatto possono infiammarsi e gonfiarsi a vista d’occhio ed è sintomatico di qualcosa che si è compromesso.

Le gonadi nel micio, così come nell’uomo, aumentano di dimensioni man mano che si cresce dalla pubertà fino all’età adulta e divenendo dunque sessualmente maturo per fecondare la femmina. Ognuna delle due ghiandole ha una funzione esocrina (che produce spermatozoi) ed endocrina (che produce testosterone). Il gonfiore può essere di uno solo dei testicoli o di entrambi e si verifica spesso negli adulti (anche se non i piccoli non sono sempre esenti).

Qualcosa non va ai testicoli: i segnali allarmanti

Ma come facciamo a capire che si tratta proprio di orchite? Sicuramente noteremmo il gonfiore e poi basterà osservare il comportamento di micio, che andrebbe alla ricerca di posti freddi su cui poggiare gli organi genitali, arrossamento della zona, secrezioni e uno generale stato di spossatezza e dolore.

E non solo: Micio potrebbe anche mostrare segni di febbre, dovuta appunto alla infezione in atto. Inoltre potrebbe soffrire di inappetenza felina, dermatite nel gatto, difficoltà a deambulare per il dolore e lo sfregamento dei testicoli.

Orchite nel gatto: tutte le cause possibili

Le cause possono essere tante e possono anche derivare da un graffio non curato oppure da un altro disturbo infiammatorio, ovvero l’epididimite. Ma se non ha subito alcun graffio o non si è ferito, è possibile che l’orchite sia una conseguenza di una allergia, quindi una risposta del corpo ad un allergene che gliel’ha fatta scatenare.

E non si tratta sempre di una delle frequenti allergie alimentari del gatto, ma anche di quelle da contatto con detersivi, piante, erba etc. Inoltre Micio potrebbe avere anche problemi alla prostata (come appunto la prostatite nei soggetti anziani).

Oltre alle patologie alla prostata, vi è anche il rischio che l’orchite sia causata da una panleucopenia felina e quindi dalla parvovirosi nel gatto, ma non è possibile escludere che si tratti di un tumore.

Cosa fare in caso di diagnosi di orchite felina

Attraverso delle analisi del sangue, una ecografia della prostata e una palpazione fisica della zona scrotale, il veterinario potrebbe arrivare a formulare una diagnosi di orchite. Solitamente si sceglie di procedere con una terapia antibiotica, a meno che non si tratti di una causa seria (come può essere un tumore) e quindi si dovrà procedere con altre analisi per verificarne la tipologia e l’entità.