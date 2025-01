Che cos’è l’HMPV e quali sintomi provoca? Risposte di Matteo Bassetti

L’allerta per il metapneumovirus cinese, noto come HMPV, ha raggiunto anche l’Italia con i primi casi registrati. Questo virus respiratorio, già conosciuto dal 2001, sta creando difficoltà al sistema sanitario in Cina a causa dell’alto numero di contagi. In Italia, i contagi si sommano a quelli del virus influenzale, del virus respiratorio sinciziale e, seppur in numeri contenuti, di Covid-19. Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della Clinica Malattie infettive dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova, ha affermato che i sintomi dell’HMPV sono simili a quelli dell’influenza, comprendendo febbre, tosse e difficoltà respiratorie.

Il metapneumovirus umano si trasmette principalmente tramite goccioline respiratorie e attraverso il contatto con superfici contaminate. Attualmente, non esiste una cura antivirale specifica per l’HMPV, ma il trattamento si basa sulla gestione dei sintomi, mediante l’uso di antipiretici e antidolorifici. Gli esperti consigliano comunque di non sottovalutare il virus a causa del rischio di complicanze, specialmente nei pazienti con il sistema immunitario compromesso.

I dati ufficiali indicano circa 500 casi di polmonite associati all’HMPV in Cina, soprattutto tra pazienti oncologici, che sono considerati ad alto rischio. Bassetti ha chiarito che, sebbene ci sia preoccupazione per la potenziale circolazione epidemica del virus, attualmente non ci sono livelli allarmanti. Tuttavia, l’assenza di vaccini e terapie specifiche per l’HMPV genera apprensioni, rendendo importante limitare la circolazione del virus.

Le misure preventive includono l’uso di mascherine e il lavaggio delle mani. In caso di infezione, il trattamento è sintomatico, ricorrendo a terapia con cortisone, antinfiammatori e supporto respiratorio, se necessario. Bassetti ha sottolineato l’importanza di non minimizzare gli effetti delle malattie virali. Secondo lui, è fondamentale adottare un approccio equilibrato nella percezione dei rischi legati all’HMPV, evitando sia l’allarmismo sia la negazione della gravità della situazione. La lezione della pandemia di Covid-19 ha mostrato l’importanza della condivisione dei dati epidemiologici nella gestione delle crisi sanitarie.