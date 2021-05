La tecnologia fa miracoli. E oggi rende possibile far rivivere i vecchi miti dell’auto. E’ quello che succede a Cuneo dove la Kimera Automobili fa rinascere la Lancia 0387, l’ultima auto al mondo a vincere un mondiale Rally con la sola trazione posteriore. Battezzata Kimera EVO37, infatti, questa supercar non è la solita replica ma è figlia di un processo hi-tech che ha reso possibile mandare in produzione un modello che punta al massimo sviluppo prestazionale possibile, come se la vettura dell’epoca fosse stata concepita oggi, con la conoscenza e le tecnologie dei nostri giorni.

Kimera EVO37, l’hi-tech riporta in vita il mito dei rally

Il risultato di questa fusione crono-culturale è un’autentica “fuoriserie” stradale che si ispira all’antica gloria sportiva italiana, realizzata con un processo progettuale e costruttivo contemporaneo, con metodologie d’eccellenza tipiche dell’industria automotive e quanto di meglio viene offerto dalla moderna tecnologia in campo motoristico: 3D scanning, reverse engineering, CAD, CAE, prototipazione rapida, fresatura in CNC, sinterizzazione, elettronica e il non plus ultra delle soluzioni tecnologiche disponibili.

Insomma, se lo stile è quello della 037, la sua anima è molto diversa, realizzata da tecnici di primissimo piano, che spesso hanno militato per anni in F1, come Franco Innocenti, Claudio Lombardi, Sergio Limone, Vittorio Roberti e il Campione del Mondo rally Miki Biasion per la messa a punto. Il bello di questo processo tecnologico è il fatto che sono stati coinvolti tecnici e aziende dell’hinterland torinese, specializzate nella produzione di automobili. Imprese storiche che fanno parte di quella filiera automotive piemontese, che ha ancora molto da dire: Italtecnica, Bonetto CV, Maps, LAM Stile, Bellasi, CiElle Tronics, Sparco. Ai quali si aggiungono quelli di altre eccellenze italiane: Goodwool, Pakelo, Andreani – Ohlins, Brembo e Pirelli.

Dal punto di vista tecnico la base di partenza della EVO37, come all’epoca per la vettura originaria, è la cellula centrale del telaio della Lancia Beta Montecarlo di serie, alla quale sono ancorate due strutture tubolari, sull’anteriore e sul posteriore. Su questa struttura telaistica Bonetto CV ha definito il set-up della vettura e la dinamica del veicolo. In questa “evoluzione” la struttura tubolare è portante su se stessa, come per la Delta S4, in cui la cellula è solamente il “guscio” del telaio/roll-bar dell’abitacolo.

L’auto dispone di pneumatici Pirelli “maggiorati”, sia nel raggio che nella misura del battistrada, da 18” per l’anteriore e 19” nel posteriore con spalla ribassata. Le sospensioni sono state riprogettate completamente, anche se mantengono lo stesso schema dell’epoca ma evoluto, e utilizzano componenti ricavati da pieno e ammortizzatori regolabili Öhlins. L’impianto frenante è marchiato Brembo e sono disponibili fasce frenanti tradizionali o carboceramiche. Massiccio l’uso di carbonio, kevlar, titanio, acciaio e alluminio lavorati dal pieno, per rendere tenere a bada i 500 cavalli del motore.

L’auto, realizzata in soli 37 esemplari di cui 11 già assegnati ad importanti collezionisti, sarà realizzata e consegnata agli acquirenti provenienti da paesi di tutto il mondo ad un prezzo base di 480.000 Euro.