Che cos’è e a cosa serve?

Storica svolta per l’Arma dei Carabinieri: la bandoliera sarà eliminata dai servizi operativi, ritenuta scomoda e priva di utilità pratica. La decisione, che accoglie richieste sindacali del 2019, segna un passo verso uniformi più funzionali, limitando l’uso della bandoliera a cerimonie e servizi di rappresentanza. La bandoliera, tipica tracolla in cuoio bianco indossata a diagonale, era in passato indispensabile per trasportare munizioni e materiali. Tuttavia, con l’evoluzione delle esigenze operative, la sua utilità è andata diminuendo, portando i portavoce a criticarne l’uso, considerato poco pratico e addirittura pericoloso in certe situazioni.

Il sindacato dei carabinieri, Sim Carabinieri, aveva formalmente richiesto nel 2019 la sua eliminazione per il personale operante all’esterno, e ora esprime soddisfazione per la realizzazione di questa proposta. Nonostante il cambiamento, il sindacato sostiene che la bandoliera non debba essere completamente abbandonata, ma utilizzata nelle occasioni formali, come servizi di onore e rappresentanza. Queste circostanze includono servizi di scorta e viabilità per alte cariche dello Stato e autorità straniere, oltre a vigilanza presso palazzi di istituzioni, ministeri e tribunali.

In sintesi, l’eliminazione della bandoliera dai servizi operativi è un passo significativo per l’Arma, che mira a rendere le uniformi più pratiche e adatte alle esigenze attuali, pur preservando un elemento simbolico per eventi ufficiali.