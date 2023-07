Cosa significa quando il cane ringhia ma non morde e non fa nient’altro? Cerchiamo di capirlo con l’aiuto degli esperti.

Il cane ha una serie di comportamenti innati che ormai conosciamo molto bene. La sua caratteristica principale è abbaiare, ma non solo. Uno dei suoi comportamenti tipici è anche quello di ringhiare.

Questo atteggiamento, però, viene sempre associato ad un comportamento aggressivo e spesso viene male interpretato. Ad esempio, che cosa significa quando il cane ringhia ma non morde? È sintomo di aggressività o vuole dire qualcos’altro?

Cerchiamo di approfondire questo argomento per non fraintendere il comportamento del nostro amico a quattro zampe. È meglio non allarmarsi per nulla oppure non sottovalutare qualcosa che potrebbe essere grave.

Il cane ringhia ma non morde: che cosa significa questo comportamento?

Ci sono diversi motivi dietro questo comportamento del cane e bisogna saperli individuare.

Ecco i motivi che potrebbero scatenare nel tuo cane il ringhiare:

protezione : vogliono proteggere il loro posto preferito, il loro gioco oppure il cibo e per farlo ringhiano; anche una mamma ringhia per proteggere i suoi cuccioli, anche da chi conosce molto bene;

: vogliono proteggere il loro posto preferito, il loro gioco oppure il cibo e per farlo ringhiano; anche una mamma ringhia per proteggere i suoi cuccioli, anche da chi conosce molto bene; sta giocando : chi ha un cane spesso gioca con lui a tira e molla con un oggetto che gli piace; in quel caso, il cane si attacca con i denti e non lo lascia, ma non vuole che lasciamo la presa anche noi e così, preso dal gioco, si mette a ringhiare, ma non ha alcun messaggio aggressivo in mente;

: chi ha un cane spesso gioca con lui a tira e molla con un oggetto che gli piace; in quel caso, il cane si attacca con i denti e non lo lascia, ma non vuole che lasciamo la presa anche noi e così, preso dal gioco, si mette a ringhiare, ma non ha alcun messaggio aggressivo in mente; disagio o dolore : se andiamo a toccare una parte del suo corpo che gli procura dolore, il cane, ancora prima del contatto, ringhierà per farci stare lontano;

: se andiamo a toccare una parte del suo corpo che gli procura dolore, il cane, ancora prima del contatto, ringhierà per farci stare lontano; paura o ansia: il cane potrebbe essersi spaventato per un rumore o per aver visto un estraneo, inoltre potrebbe vivere una situazione di forte stress ed essere particolarmente sensibile.

Queste, in generale, sono le motivazioni che portano un cane a ringhiare senza mordere. Vediamo adesso che cosa si può fare.

Cosa fare

Non serve reagire al suo ringhio con un rimprovero perché spesso non lo fa con cattive intenzioni e non capirebbe.

Dunque, quando sentite il vostro cane ringhiare dovete osservare e capire perché lo sta facendo. In base alla causa, si può intervenire poi in diversi modi. Se il motivo è la paura, allora dovete confortarlo e magari rendere più confortevole l’ambiente in cui si trova.

Se il motivo è il gioco, potete lasciarlo libero di ringhiare un po’ e poi cambiare gioco. Oppure, se la causa è la protezione di qualcosa, bisogna fargli capire che non è in pericolo e che non volete fare nulla. Dovete sempre dare il giusto spazio al vostro cane per calmarlo e rassicurarlo.

Se notate che il problema è in un punto del suo corpo, ovviamente va portato subito dal veterinario. Mentre, se il suo ringhiare è continuo e non rientra in queste cause, allora potrebbe esserci bisogno di un professionista. In ogni caso, non bisogna mai incoraggiarlo e istigarlo ad essere più aggressivo, ma avere il comportamento opposto.