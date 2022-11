Che cosa serve a un cucciolo appena arrivato a casa: consigli

Hai appena adottato una piccola palla di pelo e non sai cosa acquistare? Vediamo che cosa serve a un cucciolo appena arrivato a casa.

Adottare un cucciolo è una scelta responsabile e un’esperienza fantastica. Tuttavia prima di accogliere una piccola palla di pelo in casa è opportuno conoscere ciò di cui ha bisogno il nostro amico a quattro zampe.

Nel seguente articolo vedremo insieme che cosa serve a un cucciolo appena arrivato a casa, in modo tale da non ritrovarsi impreparati alle sue necessità.

Che cosa serve a un cucciolo appena arrivato a casa?

Condividere la propria casa con un amico a quattro zampe può essere un’esperienza davvero fantastica. Tuttavia adottando una piccola palla di pelo siamo responsabili del suo benessere e del suo cammino verso la crescita.

Per questo motivo prima che il nostro amico a quattro zampe varchi la porta di casa è necessario che quest’ultima sia attrezzata per il suo arrivo, ossia è opportuno avere tutto ciò di cui il nostro cane ha bisogno. Ecco i consigli per l’acquisto.

Ciotole

La ciotola è uno dei principali oggetti da acquistare quando si decide di adottare un cane, questa deve essere adatta alla grandezza del cucciolo. E’ necessario acquistarne 2, una per l’acqua e una per il cibo ed è consigliato l‘utilizzo delle ciotole in acciaio, in quanto sono più igieniche e non si rompono.

Cibo e snack

Uno dei fattori più importanti da considerare quando si adotta un amico a quattro zampe e l’alimentazione, quest’ultima è a base di cibo umido o secco.

Per acquistare il cibo giusto è opportuno tener presente la qualità dell’alimento e l’età e la grandezza del nostro amico a quattro zampe. In questo caso potrebbe essere utile anche un consiglio da parte del proprio veterinario. Inoltre non devono mancare gli snack da dare come premio al cane quando si comporta bene.

Cucce e collare

Proprio come gli esseri umani anche i cani hanno bisogno di uno spazio dove riposare e di una cuccia o un cuscino dove stare comodi.

Sebbene la scelta tra l’uno e l’altro possa essere difficile, basta osservare i comportamenti del proprio amico a quattro zampe per comprendere cosa preferisce tra la cuccia e il cuscino.

Inoltre bisogna ricordare che inizialmente la piccola palla di pelo potrebbe cambiare in continuazione posto dove dormire, in quanto si sentirà spaesato. Non bisogna rimproverarlo se ciò accade ma bensì aiutarlo a conoscere il nuovo ambiente.

Un’altra cosa molto importante quando si adotta un cane è l’acquisto della pettorina, del collare o del guinzaglio. Ciò perché, almeno inizialmente, il nostro amico peloso deve abituarsi a passeggiare con noi. Inoltre potrebbe essere utile anche l’utilizzo di una targhetta personalizzata, nel caso in cui Fido potesse allontanarsi e perdersi.

Traversine igieniche, paletta e sacchetti igienici

Quando si adotta un cucciolo, quest’ultimo inizialmente farà i bisogni in giro per casa. Ciò accade perché Fido non è ancora stato addestrato a fare i propri bisogni all’esterno. Per questo motivo è necessario tenere in casa delle traversine igieniche.

Nel momento in cui il nostro amico ha quattro zampe impari a fare i propri bisogni fuori, è necessario tenere a portata di mano paletta e sacchetti igienici in modo tale da raccogliere i suoi bisogni quando siamo nel parco o per strada.

Giocattoli per cuccioli

Potrebbe sembrare strano, eppure i giocattoli sono essenziali per i cuccioli, soprattutto se non vogliamo che Fido ci rovini i mobili. Infatti i giocattoli sono utili proprio durante la fase della dentizione della nostra palla di pelo. Per questo motivo bisogna acquistare nello specifico i giocattoli per la masticazione.

Accessori per il bagno

Sebbene non bisogna lavare i cani spesso, è opportuno tenere in casa, già dall’inizio dell’ingresso di Fido nella nostra famiglia, gli accessori per il bagno. Questi comprendono:

Shampoo : in commercio ce ne sono molti, è possibile scegliere anche lo shampoo a secco;

: in commercio ce ne sono molti, è possibile scegliere anche lo shampoo a secco; Spazzole: è consigliata una spazzola a setole sottili, tuttavia per il bagnetto è possibile utilizzare anche dei guanti appositi per fare il bagno ai cani.

Reti a recinti

Le reti e i recinti sono oggetti utili per la sicurezza dei cuccioli, soprattutto se permettiamo ai nostri amici a quattro zampe di uscire fuori al balcone o di stare all’aperto nel giardino. Utilizzando tali sistemi di sicurezza possiamo anche lasciare il nostro amico peloso a giocare in libertà.