Almeno un adulto su cinque, in Italia, non ha ancora la pressione alta in modo patologico ma viaggia su valori che si avvicinano ai limiti. E’ quella condizione che gli esperti americani chiamano pre-ipertensione. E’ una sorta di “terra di nessuno” sul fronte dell’approccio terapeutico, visto che, se non ci sono particolari fattori di rischio che possono indicare un trattamento antipertensivo, per tenere sotto controllo i valori si punta esclusivamente sulle buone abitudini e sugli stili di vita. “Purtroppo però anche in questa situazione, con pressione sistolica che va dai 130 ai 140 millimetri di mercurio e la diastolica che viaggia verso i 90, si può avare un aumento del rischio cardiovascolare – spiega Claudio Borghi, direttore del Dipartimento di Medicina Interna presso il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna – pensate solo che un incremento dei valori di 2 millimetri di mercurio sopra i livelli consigliati, quindi un modesto innalzamento, stando a quanto riporta la Società europea per l’Ipertensione si può correlare ad un 7% in più di infarti e ad un 10% in più di ictus. Ovviamente questo può impattare sullo stato di salute di una popolazione e per questo la situazione va considerata con attenzione, anche se non c’è necessità di un trattamento farmacologico ed occorre puntare esclusivamente sugli stili di vita”. Mancano, va detto, studi precisi che indichino il “peso” sul rischio di questa condizione estremamente diffusa, soprattutto negli uomini ma comune anche per le donne adulte. Il motivo? Non ci sono farmaci da valutare, quindi c’è ancora bisogno di raccogliere dati sul valore dell’intervento in queste situazioni. Occorre però che ognuno di noi metta in atto tutte le buone abitudini che possono favorire un controllo della pressione arteriosa.

Le regole d’oro per fronteggiare la pressione normale-alta sono semplici. E alla portata di tutti. Occorre smettere di fumare, visto che ogni sigaretta che si fuma provoca una vasocostrizione, cioè fa restringere il calibro dei vasi, combattere lo stress e il sovrappeso. Bisogna poi ricordare di fare attività fisica regolare, che contribuisce a ridurre i valori pressori. A tavola non basta agire sul fronte della riduzione delle calorie se in eccesso. E’ necessario ridurre il sale, visto che il sodio tende a far mantenere i liquidi nel sangue aumentando la pressione, consumare frutta e verdura, scegliere i grassi più indicati, a partire da quelli contenuti nell’olio extravergine d’oliva e nel pesce.

“Il problema è che queste indicazioni generali sono difficili da seguire nella vita di ogni giorno, quindi abbiamo un problema di aderenza per queste persone che, pur avendo un rischio lievemente innalzato, non vengono ancora seguite dal medico e giustamente non ricevono terapie farmacologiche per la pressione, se non in casi specifici – segnala Borghi – in pratica, si tratta di persone che devono fare scelte per il loro benessere da mantenere nel tempo”. Nelle abitudini alimentari, peraltro, si è visto che il consumo di alcuni alimenti contenenti composti particolari può aiutare a ridurre la pressione. Ad esempio, la classica tazzina di caffè è associata alla protezione cardiovascolare e ad un calo delle complicazioni cardiovascolari, e anche tè verde e nero hanno dimostrato un’azione in questo senso, così come alcuni principi presenti nella barbabietola rossa.

“Bisogna fare in modo che chi ha una pressione normale-alta possa assumere questi “ingredienti”: per questo, senza arrivare ai farmaci, possono essere d’aiuto i cosiddetti nutraceutici – conclude l’esperto – che debbono però avere un’azione validata attraverso studi clinici ed un meccanismo d’azione tracciabile. Questo è fondamentale ed esiste un documento della Società Europea di Cardiologia che definisce l’importanza di non affidarsi a messaggi generici ma ricercare sempre sostanze con attività nutraceutica dimostrata. In questo modo si può aiutare chi ha maggiore difficoltà ad aderire alle indicazioni di stili di vita salutari, che permettano di contrastare la pressione normale-alta”.