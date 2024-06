Che cosa è la Legge Europea sul Ripristino della Natura

Un’innovativa legislazione ambientale sta scuotendo le acque dell’Unione Europea, scatenando un dibattito tra le diverse parti coinvolte. Questa normativa, chiamata Nature Restoration Law, mira a recuperare e rivitalizzare gli ecosistemi in declino all’interno dei confini comunitari. Ovviamente, non mancano i detrattori.

Il cuore dell’iniziativa

Il cardine della normativa indica la strada verso il ripristino delle aree terrestri e marine dell’Unione entro il 2050. Nello specifico la legge stabilisce che ogni Stato membro debba ripristinare almeno il 30% di vari habitat specifici entro il 2030, con l’obiettivo di aumentare questa percentuale al 60% entro il 2040 e al 90% entro il 2050.

Ogni nazione membro sarà chiamata a sviluppare un piano d’azione nazionale, un mosaico di misure concrete come la piantumazione di miliardi di nuovi alberi (piano non privo di problemi), la rinascita di minimo 25.000 km di corsi d’acqua e il contrasto al declino delle preziose popolazioni di insetti impollinatori, veri e propri angeli custodi della nostra agricoltura.

I primi problemi

Come si suol dire, non è tutto oro quel che luccica. Mentre le associazioni ambientaliste accolgono questo sforzo legislativo come uno spiraglio di speranza, le organizzazioni agricole esprimono timori cupi legati alla possibile diminuzione delle terre destinate alla produzione alimentare e ai costi economici associati al recupero degli ecosistemi. Un’eco di queste preoccupazioni risuona anche tra alcune forze politiche, che hanno manifestato un’opposizione decisa, cercando di ostacolare o attenuare la portata della legge.

Dopo un iter tortuoso e numerosi emendamenti, il testo finale della normativa ha subito modifiche sostanziali. Tra le principali concessioni, vi sono l’introduzione di disposizioni volte a tutelare la sacra sicurezza alimentare, una maggiore flessibilità negli obiettivi per gli ecosistemi agricoli e la possibilità di sospendere temporaneamente l’applicazione del regolamento in circostanze eccezionali che minaccino la produzione alimentare. In sostanza la Nature Restoration Law ha già delle deroghe seppur appena nata.