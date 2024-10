Che cosa accadrebbe se un giorno ci svegliassimo e il mondo in cui viviamo ci ap…

Che cosa accadrebbe se un giorno ci svegliassimo e il mondo in cui viviamo ci apparisse stranamente alieno, come se fossimo stati teletrasportati in qualche pianeta remoto?

⚠️ Ebbene, oggi questa spaventosa ipotesi è quantomai reale. Per effetto del riscaldamento globale assistiamo sempre più spesso a eventi meteorologici estremi, ciascuno dei quali devasta gli ecosistemi e distrugge l’infrastruttura sociale. Per troppo tempo abbiamo frainteso la natura stessa della nostra esistenza e ciò a cui dobbiamo la nostra sopravvivenza.

Con questo illuminante contributo, Jeremy Rifkin ci sollecita a ripensare il nostro posto nell’universo a partire dalla consapevolezza che viviamo su un pianeta d’acqua.

«Ribattezzare la nostra casa “Pianeta Acqua” non è soltanto un esercizio retorico, ma un cambiamento del senso di orientamento planetario della nostra specie».

🌊 “Pianeta acqua”, Jeremy Rifkin