Infezione e pancreas

Che i diabetici potessero avere prognosi peggiore se si ammalano di Covid-19 è stato scritto e comprovato dagli studi. Ma che Sars-Cov-2 possa addirittura scatenare la malattia, nella sua versione di tipo 1, quindi il diabete autoimmune, sembrerebbe una novità. Il condizionale è d’obbligo per una serie di motivi. Ma intanto la storia è che a un ragazzo tedesco di 19 anni di Kiel è stato diagnosticato un diabete insulino-dipendente dopo essere guarito da un’infezione asintomatica da Sars-Cov-2. La notizia è stata riportata su Nature Metabolism da un gruppo di medici guidati dadel Centro medico universitario dello Schleswig-Holstein.

Lo studio non stabilisce un nesso causale tra Covid-19 e diabete, tuttavia i risultati suggeriscono che l’infezione da Sars-Cov-2 potrebbe influenzare negativamente la funzione del pancreas, l’organo che controlla i livelli di zucchero nel sangue. Il coronavirus infatti entra nelle cellule umane legandosi alla glicoproteina Ace2, che si trova anche sulle cellule beta pancreatiche umane. Le cellule beta pancreatiche svolgono un ruolo chiave nella produzione di insulina e l’Ace2 è importante per la funzione delle cellule beta.

La storia

Il ragazzo tedesco è stato ricoverato al pronto soccorso del Centro medico universitario dello Schleswig-Holstein con affaticamento anormale, esaurimento, sete eccessiva e minzione frequente. Aveva anche perso 12 chilogrammi di peso in diverse settimane. Gli esami del sangue hanno rivelato una perdita della funzione delle cellule beta. Il paziente non aveva un genotipo dell’antigene leucocitario umano ad alto rischio (che predispone a malattie autoimmuni), ma aveva un genotipo associato a un rischio leggermente elevato di diabete autoimmune di tipo 1. Il ragazzo non presentava gli autoanticorpi tipicamente presenti in chi ha forme comuni di diabete autoimmune di tipo 1 ed è risultato positivo all’immunoglobina G ma non agli anticorpi dell’immunoglobina M contro Sars-Cov-2, indicando così che era stato infettato tra 5 e 7 settimane prima di entrare in ospedale. In quel periodo, i suoi genitori erano tornati da una gita sugli sci in Austria e avevano sviluppato i sintomi tipici del Covid-19. Gli alti livelli di emoglobina A1c del paziente (un marker che indica se i livelli di glucosio nel sangue sono stati più alti del normale) al momento della diagnosi potrebbero suggerire che il paziente aveva recentemente sviluppato il diabete di tipo 1 prima della sua infezione da Sars-CoV-2.

La chetoacidosi

Tuttavia, gli autori fanno notare che la chetoacidosi diabetica (una grave complicanza del diabete di tipo 1 quando il corpo produce un eccesso di acidi nel sangue) può causare livelli elevati di emoglobina A1c indipendentemente dalla durata del diabete e il paziente ha manifestato sintomi diabetici solo dopo l’infezione. Gli autori concludono che questo caso di studio non indica che COVID-19 abbia causato il diabete in questo paziente e la possibilità che egli possa aver avuto un diabete autoimmune di tipo 1 auto-anticorpo negativo in forma rara preesistente non può essere esclusa. Tuttavia, sostengono che l’infezione da SARS-CoV-2 potrebbe influenzare negativamente la funzione pancreatica attraverso gli effetti diretti del virus sulle cellule beta. Sono necessarie ulteriori ricerche epidemiologiche e sperimentali per indagare sui possibili collegamenti tra l’infezione da SARS-CoV-2 e lo sviluppo del diabete.

Tante perplessità

“Il diabete tipo 1 è una malattia autoimmune con autoimmunità cellulo-mediata – spiega, perplesso, Andrea Giaccari, diabetologo alla Fondazione Policlinico universitario Gemelli di Roma – in altre parole, le cellule beta vengono distrutte da linfociti T che le riconoscono come “esterne” e le distruggono. Spesso il processo autoimmune è accompagnato dalla presenza di uno o più anticorpi, che sono tuttavia semplici “marcatori”, non indispensabili per la distruzione delle cellule beta. Questo per dire che la presenza di anticorpi è suggestiva ma non indispensabile per fare diagnosi di diabete di tipo 1. Sono spesso presenti, ma non invariabilmente. Soprattutto capita che siano assenti negli orientali. Spesso è di aiuto la genetica, ma anche questa è solo un “fattore di rischio” perchè per fortuna solo pochi con genetica anche molto sfavorevole sviluppano diabete e per questo non si fa lo screening genetico nei figli di diabetici: solo pochissimi di loro sviluppano diabete pur essendo geneticamente predisposti. Nel caso del ragazzo tedesco la genetica non era pro-diabete. Ma ripeto: la genetica è solo “un fattore di rischio”.

Una coincidenza

Quindi, in generale, potrebbe essere una semplice coincidenza. “D’altra parte, perché proprio (e quasi solo) questo ragazzo? Probabilmente, anche se il COVID-19 ha contribuito – riflette Giaccari – c’era dell’altro. Segnalo tuttavia che i sintomi di diabete sono apparsi il 6 aprile, il 29 aprile ha fatto il testo per il Covid-19 e dopo 6 giorni è andato in ospedale in chetoacidosi. Gravissima, e con ben 16 di glicata. E proprio il 16 di glicata (ci vuole tempo per arrivarci) fa sospettare che l’insorgenza del diabete abbia potuto precedere l’infezione Covid. Infine: il ragazzo stava male da tempo. E’ andato a fare il test già con poliuria (produzione eccessiva di urina, ndr) e polidipsia (sete intensa e ingestione di molta acqua ndr). Qualunque medico si sarebbe accorto del diabete”.