Certe rivoluzioni arrivano all’improvviso, quando non ci speravi più. Dice il ministro per l’Innovazione, Vittorio Colao: “Dal 15 novembre per avere un certificato anagrafico non servirà più andare allo sportello, basterà sedersi al computer e scaricarlo. Senza nemmeno pagare il bollo, che in qualche caso arriva fino a 16 euro”.

Questa cosa prima di Colao l’hanno detta tutti, la dicevano i premier Conte, Gentiloni, Renzi, Letta, Mario Monti e andando indietro forse il primo che la disse era Franco Bassanini, padre di una riforma della Pubblica Amministrazione di più di vent’anni fa: è da allora che aspettiamo i certificati digitali, è da allora che aspettiamo di non aspettare in fila di avere un pezzo di carta dal nostro Comune, è da allora che sogniamo di non dover più perdere tempo. Bene, ci siamo: ci sono voluti più di vent’anni perché è stato necessario creare la Anpr, l’Anagrafe della Popolazione residente, ovvero digitalizzare le banche dati di quasi 8mila Comuni e connetterle fra loro.

Il progetto Anpr è partito una decina di anni fa, ricordo la prima sperimentazione con i primi Comuni che provavano a trasformare i faldoni in file digitali. In certi momenti è stata una traversata nel deserto, e se oggi siamo al traguardo lo dobbiamo anche ai tanti che se ne sono occupati nei governi passati. Ma il traguardo lo taglia Vittorio Colao: nelle foto del 15 novembre 2021 ci sarà questo ministro a braccia alzate come un ciclista che ci dice che da oggi stato civile, nascita e matrimonio potete ottenerli online dal computer di casa.

Tutto bellissimo, ma con una nota stonata: ancora certificati? Stiamo digitalizzando un pezzo di preistoria? Nel 2021 abbiamo ancora bisogno di mostrare i certificati? Per legge la Pubblica Amministrazione non dovrebbe smetterla di chiederci di certificare informazioni che già possiede? La risposta è sì. Ma ci arriveremo, sarà il prossimo passo. Collegare fra loro anche tutte le altre amministrazioni pubbliche. E allora i certificati non saranno digitali. Spariranno proprio.