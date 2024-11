Che animale è Taz della Tasmania? Tutto su uno dei personaggi più amati dei Looney Tunes

Taz, il famoso personaggio dei Looney Toons, fece il suo debutto il 7 settembre 1991 negli Stati Uniti e divenne rapidamente popolare in Italia grazie alla sitcom “Tazmania”, trasmessa su Bim Bum Bam. Mentre molti conoscono l’aspetto del Taz arrabbiato della serie, pochi ricordano che egli è ispirato al Diavolo della Tasmania, un mammifero marsupiale originario dell’Australia.

Il personaggio di Taz fu concepito nel 1954 da Robert McKimson, regista e sceneggiatore della Warner Bros, e fece la sua prima apparizione nel cortometraggio “Devil May Hare” affianco a Bugs Bunny. Da allora, Taz è diventato un simbolo dell’immaginario infantile, amato da milioni di bambini in tutto il mondo. Sebbene “Tazmania” si sia concluso nel 1995, Taz continua a vivere nei cuori dei fan e nel mondo reale, parallelo a figure come Willy il Coyote.

Nella realtà, il Diavolo della Tasmania, conosciuto scientificamente come Sarcophilus harrisii, presenta un aspetto caratteristico: un pelo nero e una bocca in grado di aprirsi fino a 80 gradi. La sua fama è legata anche alla potenza del morso, che, sebbene meno caricaturale rispetto alla rappresentazione del personaggio animato, è comunque notevole. Nel cartone, Taz distrugge senza sforzo materiali solidi come il metallo, mentre nella realtà, il diavolo della Tasmania è un carnivoro che si nutre di carcasse.

Un altro aspetto distintivo del Diavolo della Tasmania è il suo modo di esprimersi. Nella serie animata, il personaggio è noto per le sue urla stridule, che rispecchiano perfettamente i suoni notturni del vero diavolo. Anche il suo aspetto può risultare inquietante, poiché, sebbene Taz sia rappresentato in modo simpatico, nella realtà il suo manto scuro e il suo muso possono in effetti spaventare chiunque si trovi a incrociare il suo cammino.

In conclusione, Taz è molto più di un semplice personaggio dei Looney Toons: è la rappresentazione animata di un affascinante e reale mammifero marsupiale, un simbolo della fauna australiana che, nonostante le differenze, conserva alcune caratteristiche affascinanti che ne catturano l’essenza sia nel mondo reale che in quello dei cartoni animati.