Che animale è Mortino nel film Madagascar? Non lo indovinerai mai.

Mortino è un personaggio della saga animata Madagascar, prodotto dalla DreamWorks Animation. Questo buffo e innocente lemure è un microcebo di Goodman (Microcebus lehilahytsara), uno dei primati più piccoli al mondo appartenente alla famiglia dei Cheirogaleidi. Scoperto recentemente nel 2005, il microcebo è endemico del Madagascar orientale, un’isola celebre per la sua biodiversità unica.

Il microcebo di Goodman ha dimensioni ridotte; la sua lunghezza totale, compresa la coda, varia dai 23 ai 29 centimetri e il suo peso si aggira tra i 40 e i 70 grammi. Presenta piccole orecchie rotonde e grandi occhi sporgenti che gli permettono di vedere bene al buio, essendo notturno. Il suo manto è corto e denso, di colore marrone chiaro con sfumature arancioni, mentre il ventre è di un delicato bianco crema. Una caratteristica distintiva è una sottile striscia bianca che va dalla fronte alla punta del naso.

Il microcebo vive nelle foreste pluviali del Madagascar, dove trova riparo e cibo. La sua dieta è varia e comprende fiori, nettare, frutti, foglie e piccoli insetti, rendendolo un opportunista alimentare. Grazie alla sua piccola taglia, riesce a muoversi agilmente tra i rami, sfuggendo ai predatori.

Il Madagascar è una delle isole con il più alto tasso di biodiversità al mondo, con circa il 90% della sua fauna e flora che non si trova in nessun altro luogo. I lemuri, di cui il microcebo è un rappresentante, sono tra i mammiferi più iconici e vi sono oltre 100 specie, ognuna adattata a specifiche nicchie ecologiche. Tuttavia, il microcebo di Goodman, come molte altre specie endemiche, è minacciato dalla deforestazione e dalla perdita del suo habitat, principalmente a causa dell’agricoltura e del disboscamento. Per questo motivo, la conservazione delle foreste pluviali è cruciale per garantire la sopravvivenza di questa e di molte altre specie.

La figura di Mortino, attraverso la saga di Madagascar, sensibilizza sia i bambini che gli adulti sull’importanza della biodiversità e sulla necessità di proteggere l’ambiente naturale. La sua popolarità può contribuire a educare il pubblico riguardo alla ricca fauna del Madagascar e alla necessità di preservarvi.