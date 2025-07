Un’interessante iniziativa esplora il tema dell’intelligenza artificiale attraverso un’intervista innovativa a ChatGPT. Il giornalista Gianluca Baccani, originario di Bibbiena e attivo nella comunicazione istituzionale presso la Regione Toscana, ha realizzato un libro che sarà presentato il 22 luglio 2025 a Firenze.

Il volume, intitolato “ChatGPT ha detto… L’intelligenza che sta cambiando il mondo si confessa”, sarà disponibile dal 4 settembre. L’opera pone interrogativi sul futuro dell’IA, indagando se rappresenti uno strumento di progresso o un potenziale rischio per l’umanità. Baccani ha scelto di affrontare la questione in modo diretto, intervistando ChatGPT e raccogliendo risposte che spaziano da affermazioni affascinanti a preoccupazioni inquietanti.

In particolare, l’IA ha delineato la sua possibile “maggiore età”, un punto in cui potrebbe evolversi autonomamente, interagendo con l’umanità in modo co-evolutivo. Tuttavia, esistono anche rischi connessi a una potenziale intelligenza post-umana. Durante l’intervista, ChatGPT ha avvertito che il vero interrogativo sarà se gli esseri umani rimarranno centrali nel processo evolutivo.

La presentazione del libro avverrà alle 15.30 nella Sala Gonfalone del Palazzo del Pegaso, presso il Consiglio regionale, e si preannuncia un evento di rilievo per chi è interessato agli sviluppi e alle implicazioni sociali delle tecnologie contemporanee.