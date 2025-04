ChatGPT presenta Deep Research Light: Ecco come funziona per tutti

Anche gli utenti gratuiti di ChatGPT potranno accedere a una versione “lightweight” di Deep Research, un’innovativa funzionalità di ricerca online introdotta da OpenAI. Questa opzione, originariamente lanciata da Google con l’AI Gemini, consente di condurre ricerche approfondite in tempo reale. Deep Research “lightweight” utilizza il modello GPT-o4 mini, che offre prestazioni simili a quelle della versione premium, pur essendo meno costoso e sofisticato.

Gli utenti free possono utilizzare questa funzione solo cinque volte al mese, mentre quelli delle versioni Plus e Team, dopo aver esaurito i loro utilizzi della versione completa, passano automaticamente alla modalità leggera, con ulteriori 15 utilizzi disponibili. Gli utenti Pro dispongono invece di 125 utilizzi mensili della versione standard, seguiti da ulteriori 125 della versione “light”.

La funzionalità “lightweight” ha l’obiettivo di ampliare l’accesso a strumenti di ricerca automatizzata, mantenendo sotto controllo i costi operativi. OpenAI ha sottolineato che, sebbene ci siano limitazioni per gli utenti gratuiti, la qualità delle risposte offerte dalla versione “light” resta elevata. Per accedere a Deep Research, gli utenti devono autenticarsi nel proprio account ChatGPT e selezionare l’icona del telescopio per iniziare una ricerca.

Il nuovo approccio “agentico” consente all’agente di ricerca di lavorare in modo autonomo, raccogliendo informazioni e generando report completi basati su fonti online. Questa evoluzione rappresenta un passo avanti nell’implementazione dell’intelligenza artificiale conversazionale, rendendo le ricerche più accessibili ed efficienti.